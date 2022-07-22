Камчатка эконом-класса

Опять собираются развивать внутренний туризм. Прекрасно! Его, правда, развивают уже которое десятилетие. И не сказать чтобы совсем безуспешно: появляются новые интересные направления, оригинальные концепции путешествий. Хочешь – отдыхай активно и экстремально, хочешь – экологически, тянет на экзотику – двигай на какой-нибудь этнический фестиваль. Не особенно развивается у нас только один формат – формат простых бюджетных путешествий.

Пляжный отдых эконом-класса – да, возможен на курортах Краснодарского края. Экскурсионные программы в глубине страны – увы, все еще доступны меньшинству, если только это не выезды выходного дня из Петербурга в Великий Новгород, из Ярославля в Кострому или из Челябинска – в Сысерть.

И что же в итоге мы наблюдаем? Стоило только отменить ковидные ограничения, и народ, даже несмотря на санкции, запутанную политическую ситуацию, сложную транспортную логистику, тут же потянулся за границу. Потянулся в привычных направлениях: в Египет, Турцию, Грузию.

В Турции дичайшая инфляция, дорогие перелеты, но турпоток снизился только вдвое по сравнению с допандемийными временами. С Грузией Россия все еще не открыла авиасообщение, но люди стоически сутками ждут перехода через границу в Верхнем Ларсе. Почему так? Потому что недорогих 3-звездочных отелей в Турции по-прежнему больше, чем на нашем берегу Черного моря. Причем больше раз так примерно в десять. А из Тбилиси раза в два дешевле и проще съездить в Казбеги, чем из Сочи в Красную Поляну, хотя Красная Поляна ближе к Сочи примерно в те же два раза, чем Казбеги к столице Грузии.

Доходит совсем до смешного. В Адлере прямо на границе с Абхазией предлагают экскурсии в эту самую Абхазию в два раза дороже, чем на другой стороне КПП – натурально все решают пять минут пешком. Отчего так? Ну, потому что все равно ведь покупают: и в Красной Поляне, и на озере Рица толпы россиян. Спрос есть, значит, и деньги есть у народа?

Но все немного не так. Толпы на пиках Розы Хутор и у Гегского водопада – это иллюзия. Просто эти живописные уголки – именно что уголки и есть, это довольно крохотные пятачки. И даже если за лето там побывает каждый пятый из отдыхающих в Сочи, эффект массовости обеспечен. Но большинство из тех, кто посетил самый разрекламированный природный парк Краснодарского края в прошлом году, в этом туда уже не вернутся, они поедут в какое-нибудь чайное хозяйство или в Рицу. Трое из пяти при этом в течение недели отдыха вообще никуда не выберутся дальше пляжа. Это смесь статистики и личных наблюдений. Ведь даже по поведению людей, по их жестам, обрывкам разговоров понятно, какое событие для многих – выезд в горы или к водопадам. И насколько это событие для многих жителей регионов разорительно – взрослые шикают на детей, когда те просят купить мороженое или лимонад, остерегаются заходить в кафе, округляют глаза, увидев ценники на сувениры.

А что в других красивых и интересных уголках нашей страны? Уверяю вас, такой массовости уже почти нигде нет. В каком-нибудь Терсколе, например, – тишина и покой. А там и водопады фантастические, и озера удивительные, и поляны цветочные, и горы невероятные (один Эльбрус чего стоит) – но толп не видно. Земля Адыгеи тоже вот не изнывает от армий паломников, хотя демонстрирует рост популярности среди путешественников.

Еще говорят, рекордный рост туристического потока наблюдается в Дагестане, в этом году ожидается увеличение числа туристов на 30%. Рост-то впечатляет, но всего на долю Дагестана приходится меньше 5% путешественников, а на Адыгею и того меньше. Хотя это действительно очень интересные направления. Тут и природа, и история, и экзотика. Но насколько все это доступно среднему россиянину со скромным достатком? Пока варианты есть. Но вот сейчас там собираются «развивать инфраструктуру», и за кошельки соотечественников становится как-то тревожно. Хотя по логике все должно быть, конечно, наоборот.

Это какая-то наша особенность – то, что должно делать туризм доступнее, странным образом его удорожает.

Если раньше ты по какому-нибудь почти бездорожью ехал каким-нибудь бла-бла-каром (нашел таких же ненормальных, как ты), чтобы добраться в какую-нибудь глушь с невероятной природой, где снимал комнату у столетней бабули за пятьсот рублей на нос, то как только к той «забытой богом дыре» провели дороги, построили там отели, придумали тематический фестиваль – так сразу экскурсионный тур с одной ночевкой начинают продавать за 15 тысяч на человека. Нет, понятно, хочется побыстрей отбить деньги, но, ребята, инвестиции в туризм – это игра в долгую.

Да, появляются разные программы, государство, например, при определенных условиях возвращает часть стоимости путевки. Но, понимаете, стоимость организованных поездок чаще всего такова, что выгоднее обойтись без всяких кешбэков, продолжая искать попутчиков на колесах и бабушек с лишними метрами на местах. Теперь, правда, с этим стало труднее. Люди, путешествующие самостоятельно, привыкли к определенным сервисам бронирования, у многих были накоплены разные бонусы, теперь им предлагают другие. Ладно, пусть будут другие. Если они такие же удобные, привыкнем и к ним, накопятся новые бонусы. Но я протестировала несколько платформ. Вариантов размещения меньше, варианты эти дороже – грустно. Когда в Казани (вот уж где, казалось бы, пена схлынула, деньги большинство коммерсантов уже отбили) мне предлагают за полторы тысячи койку в хостеле, в восьмиместном номере, то понять такое мне трудно. Хостелы – это эконом же, это для студентов, работяг и бедных прекариев. Но у нас это какой-то неправильный эконом.

Я все понимаю – рынок. И если предпринимателям достаточно для прибылей того небольшого числа активных путешественников, а новых привлекать им неинтересно, то цены будут держаться. Но вечно ли?

Можно сколько угодно рапортовать, что отели на Байкале и Камчатке еще в начале сезона заполняются на 70%, но люди знающие ведь понимают, что это так потому, что отелей просто мало. А едут немногие. Цифры известны. В этом году, например, только 4,5% туристов запланировали поездки на Алтай, 1,4% – в Карелию, 0,9% – в Ярославскую область (и примерно по столько же в другие города Золотого кольца), 0,8% – в Иркутскую область (там начинаются самые доступные выезды на Байкал) и меньше 0,2 % – на Камчатку. И это почти прорыв! Камчатку вовсю раскручивают: власти обещают до 40% кешбэка частным лицам и субсидирование организаторам чартеров. И подвижки есть. На самый дальний полуостров стало ездить больше народу, правда, пока чаще по акциям и не в высокий сезон.

Но ведь и рынок стремится к развитию – это закон. Когда заполнены одни ниши, нужно осваивать новые. Тот, кто остановился, обречен.

Сегодня самое перспективное направление – экскурсионный масс-маркет. Исходить нужно из того, что потребность в отдыхе, и не просто в отдыхе, а в смене обстановки, в новых впечатлениях, – такая же насущная потребность, как здоровье, безопасность, образование. Это не излишество. И зарплаты работающего при полной загрузке человека должно хватать на удовлетворение этой потребности. Хотя бы в каком-то скромном формате. Какие у нас средние зарплаты? Вот от них и нужно танцевать, разрабатывая новые маршруты, пакетные туры.

Почему не может быть недорогих туров на Байкал для жителей Ярославля, если есть аналогичные на Кубань для жителей Красноярска? Почему не может стать доступнее Камчатка, если санкции все равно вынуждают нашу страну развивать свою гражданскую авиацию, а рынок сбыта энергоресурсов для России все равно сократился? Еще ведь и богатого интуриста станет меньше, ставку делать на своих все равно придется. Просто не надо жадничать. Надо шевелиться.

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