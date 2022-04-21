«Началось паломничество»: как покупка жилья в Петербурге приводит к ссорам с родней

По данным Российского союза туриндустрии, в прошлом году Санкт-Петербург посетили 6 миллионов туристов. 33-летняя учительница из северной столицы анонимно рассказала «Газете.Ru», почему считает, что туристы должны жить в отеле или снимать квартиры, а не ехать к родственникам и друзьям.

Вчера я всерьез подумала о том, чтоб занести в черный список большую часть моих знакомых и родственников. Скоро майские праздники, и мы с мужем снова оказались перед дилеммой: испортить себе выходные или прослыть неблагодарными зазнайками.

Семь лет назад мы всей семьей переехали из Костромской области в Питер – мужу предложили новую работу. Сначала снимали однушку, а потом рискнули и взяли ипотеку. Проданного в родном городке жилья хватило только на первоначальный взнос, а квартира нуждалась в капитальном ремонте, иначе в ней просто невозможно было бы жить.

Конечно, без помощи не справились бы – пришлось просить денег и у моего брата, и у друзей мужа, и у свекров. Когда вернули все долги и въехали в квартиру, то написали в соцсетях огромный пост. С благодарностью и припиской, что всегда ждем в гости дорогих нам людей. К сожалению, они восприняли это слишком буквально.

Давно не виделись! А сколько у вас спальных мест?

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После поста к нам первым делом приехали мои папа и мама – посмотреть на новую квартиру и погулять по Питеру. За ними свекры, как раз наступил период белых ночей.

Мы были рады визитам: отдавали гостям детскую дочки Сони, водили их по музеям и кофейням и радовались, что родные люди рядом. Но постепенно началось просто какое-то паломничество, причем не только ближнего, но и дальнего круга, как будто у нас объявлена акция «поживи бесплатно сам и расскажи трем друзьям».

Двоюродный брат мужа неоднократно останавливался у нас, когда бывал в командировке – работа оплачивала лишь самую дешевую гостиницу. Дальняя родственница по маминой линии, студентка питерского вуза, приезжала помыться, когда в общежитии отключали воду, а заодно поесть и постирать, ведь там не было стиральной машинки.

А ведь были еще старые друзья и одноклассники с семьями, которые решили, что сэкономить на жилье, переночевав у нас «парочку ночей», – отличная идея. Некоторые даже приглашения не ждали, просто писали в мессенджер и после дежурного вопроса про то, как у нас дела, справлялись о количестве спальных мест.

Передышка наступила только на период ограничений во время пандемии. Никогда не думала, что буду им радоваться!

Ваша «некультурная столица»

Накануне летнего сезона я с ужасом представила, сколько народу вспомнит о нашем родстве или дружбе. Как показала практика, намеки люди понимают плохо. Например, когда я однажды сообщила дедушке мужа, что у нас тесно и предложила снять ему гостиницу за наш же счет, он лишь махнул рукой: «Ишь, чего удумала, в тесноте, да не в обиде!»

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Конечно, он не в обиде – а мне слушать его храп из соседней комнаты и сотый раз объяснять, что на балконе курить нельзя. Свекровь в ответ на подобное предложение устроила истерику – не для того она рожала сына в муках, чтоб ночевать в гостинице. Лучше на кухне, на диванчике, том самом, на который она когда-то одолжила деньги.

Закадычному другу мужа, который решил приехать на выходные с тремя детьми (подружатся с вашей Сонькой, как мы с вами), я сказала, что в эти даты мы сами уедем.

Он даже не стал скрывать, что обрадовался, и попросил отставить ключи!

После этого разговора на эмоциях я написала в соцсетях еще один пост: о том, как мы любим всех, но, к сожалению, просим на майские и лето поездки к нам не планировать. Мол, слишком много желающих, не хотим отдавать кому-то предпочтение. Но с радостью покажем город и выпьем кофе в кафе.

После этого несколько человек удалило меня из друзей, а школьная подруга написала в личку, что «некультурная столица» меня очень испортила. Она, оказывается, останавливалась у меня прошлым летом исключительно из дружеских чувств, а теперь с радостью забронирует отель.

Конечно, я сказала родителям и свекрам, что их всегда жду и рада. Свекровь ответила, что не готова ехать к тем, кто дал от ворот поворот близким людям. Нормально отреагировала только моя мама и, пожалуй, все. Так грустно и обидно мне не было никогда. Но чувствовать себя хозяйкой гостиницы я тоже устала.