«Оказалось, что сын научился открывать замок в нашу супружескую спальню монеткой»

После рождения детей сексуальная жизнь родителей меняется, причем не в лучшую сторону. Как минимум, у взрослых становится меньше времени, сил и возможностей для интима. «Газета.Ru» поговорила об этом с папами и мамами маленьких детей.

Олег, 36 лет, про монетку

Всегда осуждал родителей за истории вроде «ребенок неожиданно зашел в спальню». Взрослые люди же, в самом деле, неужели нельзя поставить замок? И вот однажды мы с женой в выходные с утра проснулись в приподнятом настроении.

Перепроверил дверь раз пять – закрыта!

И в самый разгар любовных игр я слышу, как открывается дверь, и вижу в дверях заспанного довольного сына, который радостно сообщает мне: «Волшебная монетка работает!»

Я совсем забыл, что однажды он заперся изнутри, очень испугался, и я открыл замок снаружи монеткой. А потом, чтобы успокоить, сочинил про нее какую-то историю, мол, она все двери открывает. Действительно, все.

Марина, 38 лет, про откровенные наряды

Я люблю ролевые игры и костюмы для них. До рождения Машки у меня была целая коллекция: стюардесса, медсестра, горничная, студентка. Просто полный комплект. После беременности я сильно поправилась и убрала эти сокровища в какую-то коробку, чтоб глаза не мозолили, и забыла про них.

Однажды в гости к нам пришла свекровь и подарила Маше-первокласснице набор доктора, чемоданчик, фонендоскоп, какие-то коробочки, и пожаловалась, что нигде не нашла халата с шапочкой.

Счастливая Машка куда-то убежала и приволокла мою коробку со словами, что у мамы как раз есть врачебный костюм. Оказывается, она давно обнаружила мои запасы, но не говорила, чтобы не отругали , что лазает по чужим вещам. А тут не выдержала. Надо было видеть лицо свекрови.

Арина, 31 год, про постоянную стирку

Мы с мужем и четырехлетней дочкой живем в крошечной однушке, принадлежащей моей маме, и ждем, когда достроится дом, где мы купили квартиру. Пока Соня была маленькая, проблем не возникало: дочка крепко спит, а если бы и проснулась не вовремя, то вряд ли что-то поняла бы.

А когда она стала старше, начались сложности – чувствовали себя подростками, которым постоянно негде уединиться.

В итоге единственным рабочим вариантом стала ванная, а чтобы дочка ни о чем не догадывалась, совмещали это со стиркой, старая машина гудела довольно громко и заглушала звуки.

Пару раз Соня просыпалась и шла в туалет, приходилось открывать двери и объяснять, что папа помогает маме стирать. И вот однажды у детей в саду был праздник мам, и воспитательница спрашивала, как папы помогают мамам.

Умница Соня громко и четко сообщила, что папа помогает маме стирать белье по ночам. Думала, провалюсь сквозь землю!

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Женя, 27 лет, про родительский чат

Я читала про такое в разных смешных новостях, но никогда не думала, что попаду в подобную ситуацию. Муж уехал в командировку (нет, это не то, что вы подумали), а перед этим мы поругались. Он обижался, что я перестала интересоваться им как мужчиной и погрязла в бытовых проблемах. Доля правды в этом была, поэтому я решила как-то продемонстрировать свой интерес.

Пока младший сын смотрел мультфильмы, сделала несколько весьма горячих фото в ванной и отправила мужу.

Потом отвлеклась на приготовление обеда и не заметила, как Ваня взял телефон. И разослал мои фото всем – свекрам, моим родителям и даже в школьный чат старшей дочери Алины. Пришлось удаляться из чата, так что теперь я ничего не знаю про сборы денег на карандаши и не хожу на собрания.

Леонид, 42 года, про яйцеклетки, сперматозоиды и стерилизацию кота

Мой сын Марк – очень любознательный и не по годам развитый парень. Правда, интеллектуально, психологически все равно ребенок ребенком. В три научился читать, а в пять уже штудировал детские энциклопедии о том, как устроен мир и люди вокруг.

Когда моя жена забеременела, и мы сказали, что у Марка родится братик или сестричка, он ужасно обрадовался и стал мучить нас вопросами про сперматозоиды и яйцеклетки. А потом простодушно пересказывал это все людям во дворе.

Заговорит с ним чья-то бабушка, а он выдаст, что мама ждет ребеночка, потому что папины сперматозоиды попали к ней в матку во время овуляции!

Однажды мы повезли на кастрацию нашего кота Кузю. Зная дотошность сына, я не стал уточнять подробности, сказал, что к врачу. Но Марк не так прост, он расспросил обо всем медсестру. И когда она объяснила, что будет происходить, радостно предложил: «А давайте папе тоже так сделаем, нам больше дети не нужны!»