Не только «конфеты для диабетиков»: какие сладости не вредят зубам

Сладкие продукты вредят зубам – к этому причастны бактерии, поглощающие глюкозу и выделяющие вредную кислоту. Однако для любителей десертов есть хорошая новость – можно найти сладости, которые не вызывают кариес. О них «Газете.Ru» рассказал Андрей Жук – врач-стоматолог ортодонт, основатель клиники OrthoLike.

Почему сладкое вредно для зубов

В любом сладком продукте содержится сахароза, в просторечии называемая сахаром. Попадая в полость рта, он разлагается на фруктозу и глюкозу, которая является любимым продуктом бактерий, которые находятся там в большом количестве, объяснил Андрей Жук.

Большая часть бактерий — анаэробны, то есть для своей жизнедеятельности они не используют кислород, а, поглощая глюкозу, выделяют кислоту.

«Для ее нейтрализации необходим кальций, который выводится из зубов. В результате этого они ослабляются, в них проникают бактерии и разрушают зубы изнутри», — отметил Жук.

Почему у некоторых людей зубы не портятся от сладкого

Ответ кроется как раз в механизме разложения сахара. И есть два случая.

• Первый: в полости рта человека находится мало бактерий, которые создают не так много кислоты, поэтому зубы не разрушаются.

• Второй: структура зуба настолько плотная, твердая, что даже некоторая потеря кальция для нейтрализации кислоты не ведет к его ослаблению. Стоит отметить, что очень маленький процент счастливчиков обладают теми или иными механизмами кариесрезистентности (устойчивости зубов к кариесу).

Как снизить риск развития кариеса

По мнению основателя клиники OrthoLike, человеку не обязательно отказываться от десертов:

«Я не считаю необходимым исключать его из рациона, поскольку лишение чего-либо никогда не приводило к позитивному эффекту. Призываю лишь к культуре употребления углеводов, а для этого нужно следовать основным правилам».

1. Не есть вредные для зубов продукты. В их числе ирис, карамель и леденцы. Они приклеиваются к поверхности зубов, долгое время находятся в полости рта, что увеличивает негативный эффект бактерий. После употребления этих продуктов нужно как минимум прополоскать, а лучше почистить зубы щеткой с пастой.

2. Следить за гигиеной полости рта. Зубы нужно чистить один раз утром после завтрака, потому что после употребления пищи на них образуется налет. Если от него не избавиться, он будет находиться во рту в течение всего дня, а в нем всегда есть сахар. Второй раз зубы нужно всегда чистить перед сном, потому что риск развития кариеса ночью значительно больше, чем днем.

Также не стоит забывать о чистке зубов в течение дня, если вы употребили продукт с сахаром.

3. Не есть сладкое после шести вечера. Если не есть десерты на ночь, это позволит не только сохранить фигуру, но и минимизировать риск возникновения кариеса.

Доктор Жук предупредил:

«Ночью рот закрыт, кислород поступает плохо, и это весьма благоприятное время для анаэробных микроорганизмов».

Какие сладости не вредят зубам

Если говорить о безопасных сладостях, то эксперт клиники OrthoLike относит к ним следующие.

• Горький шоколад. Содержание в нем сахара сведено к минимуму.

• «Конфеты для диабетиков». В их составе используется сахарозаменитель.

• Шоколадные батончики с орехами. За счет своей жесткости орехи помогают очищать зубы, тем самым уменьшая скопление зубного налета, а, значит, и вероятность возникновения кариеса.

• «Сладости для спортсменов». Производители фруктовых батончиков для спортивного питания часто используют сахарозаменители, поэтому они безопасны для зубов.

• Мед в сотах. Природный сахар создает меньше риска для развития кариеса, так как плохо усваивается бактериями полости рта, а соты за счет своей жесткости улучшают слюноотделение и самоочищение поверхности зубов.

Также не стоит забывать о фруктах на десерт. Они дадут возможность полакомиться сладким, но, учитывая, что в них содержится фруктоза, а не сахароза, то меньшее количество бактерий могут ее переработать, а значит, опасность возникновения кариеса ниже.

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«Фрукты хорошо стимулируют слюноотделение, плохо прилипают к зубам, поэтому налета образуется меньше по сравнению с использованием липких вязких сахаров», — подчеркнул Жук.

Также стоит обратить внимание на сахарозаменители. Один из самых популярных сегодня – ксилит.

Почему для зубов полезен ксилит

Ксилит, или сахарный спирт, — продукт растительного происхождения, поэтому является природным заменителем сахара, что делает его безопасным для здоровья. В то же время бактерии не способны его переваривать, в результате чего кислота вообще не выделяется.

«Ксилит является не только безопасной «сладостью», но также укрепляет зубы и снижает риск возникновения кариозного процесса», — отметил врач.

Объясняется это тем, что у ксилита два основных механизма действия.

1. Бактерии захватывают ксилит, но не могут его переработать. То есть, если говорить буквально, они «набивают рот» сложным сахаром – ксилитом, и у них не остается места, чтобы поглотить еще и сахарозу. Поэтому они остаются голодными и умирают вместо того, чтобы размножаться.

2. Ксилит умеет связывать кальций во рту и доставлять его к зубам, таким образом укрепляя их.

Однако врач-стоматолог ортодонт предупредил, что любая польза хороша в меру:

«Помните, что, хотя ксилит и безопасен для здоровья, это не значит, что его нужно употреблять в больших количествах. В противном случае есть опасность передозировки, что грозит расстройствами желудочно-кишечного тракта».