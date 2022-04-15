Как сдать ЕГЭ по химии в 2022 году: разбор самых частых ошибок выпускников

На что обратить внимание при подготовке к ЕГЭ по химии, чтобы сдать экзамен на высокие баллы? В первую очередь — на ошибки, которые допускали выпускники прошлых лет. О том, как их не повторять, «Газете.Ru» рассказала ответственный секретарь предметной комиссии ЕГЭ по химии города Москвы Наталия Покровская.

Общая и неорганическая химия

По итогам прошлого года можно выделить задания, в которых большинство выпускников допустили ошибки. Из блока «Общая и неорганическая химия» это задания 19, 20, 24, 30, 31, 32 (соответственно, № 17, 18, 22, 29, 30, 31 в нумерации 2022 года).

Задание «Классификация химических реакций в неорганической и органической химии»

Большие трудности вызвало выполнение задания «Классификация химических реакций в неорганической и органической химии». Вероятная причина снижения результативности — изменение формы ответа: вместо фиксированных двух ответов необходимо выбрать все правильные (а их число может быть от двух до четырех).

При выполнении этого задания нужно внимательно анализировать каждое предложенное утверждение, а иногда подбираться к ответу от обратного: «это утверждение точно неверно».

Обратите внимание, что в ЕГЭ 2022 года таких заданий с открытым ответом стало три: №12, №17, №18.

Задание «Скорость химической реакции, ее зависимость от различных факторов»

По-видимому, та же причина привела и к низкой результативности выполнения задания «Скорость химической реакции, ее зависимость от различных факторов» (№18 в новом формате ЕГЭ). При выполнении нужно помнить, что все факторы, влияющие на скорость реакции, условно можно отнести к левой части уравнения. То есть продукты реакции на скорость не влияют никак. Важно не путать скорость реакции и смещение равновесия, помнить, что слово «катализатор» относится к скорости, но никак не к равновесию. А при повышении температуры реакция всегда идет с большей скоростью.

close 100% Павел Лисицын/РИА Новости

Задание «Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов»

Задание №22 — это задание на соответствие, то есть к каждому фактору нужно подобрать направление смещения равновесия.

Особые сложности вызывает анализ ответной реакции равновесной системы на внешнее воздействие, если это воздействие вызвано добавлением твердых веществ в растворы. В этом случае в растворе появляются дополнительные ионы, способные влиять на состояние химического равновесия. Здесь речь идет о факторе «концентрация». Но важно понять, будет ли менять концентрацию добавленное вещество.

Если в систему вносят нерастворимое вещество, то оно никак не смещает равновесие. Точно так же не смещает равновесие и растворимое вещество, если оно не принимает участия в реакции.

Но если растворимое вещество в своем составе содержит те же ионы, какие есть в уравнении, то нужно смотреть, с какой стороны увеличивается их концентрация, а равновесие, соответственно, смещается в другую сторону.

И еще один случай, когда добавленное растворимое вещество смещает равновесие — если оно реагирует с ионами, которые находятся в обратимой реакции, и уменьшает их концентрацию.

Задание «Реакции окислительно-восстановительные»

В задании №29 нужно продемонстрировать умение составлять уравнение окислительно-восстановительной реакции с учетом коэффициентов и электронный баланс к этой реакции. Но часто участники экзамена баланс не засчитывают, так как он составлен к уравнению, не отвечающему условиям задания.

Также выпускники допускают традиционные ошибки:

• неверно выбирают окислитель и восстановитель для реакции;

• записывают уравнения несуществующих химических реакций, которые теоретически не противоречат окислительно-восстановительным превращениям, но практически не осуществимы;

• записывают уравнения реакций, которые не отвечают условиям задания;

• не учитывают характер среды и возможные взаимодействия между продуктами (например, кислота+щелочь) или продуктов с исходными веществами.

При выполнении этого задания нужно учитывать, что не допускается использовать воду в качестве реагента, так как это оговорено в условии задания.

Баллы снимаются, если в балансе неверно определены или записаны степени окисления (сначала пишется знак, а потом цифра).

Также частая ошибка — это неверно записанные процессы окисления и восстановления и, соответственно, неверно определенные окислитель и восстановитель.

Помните: окислитель-грабитель окисляет, забирает электроны, понижает свою степень окисления. Досадной ошибкой, лишающей балла, становится отсутствие множителей в балансе, без которых не будет и самого баланса. Ведь баланс — это равенство, которое должно заключаться в том, что число отданных электронов равно числу принятых. Без множителей запись будет неверной.

close 100% Aleksander Polyakov/Global Look Press

Задание «Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена»

В задании №30 сразу снижает результативность, если в списке веществ для проведения реакции ионного обмена появляются кислые соли.

Следует придерживаться такого принципа: если для реакции взяли кислую соль, в продуктах никогда не получится основание, так как любая кислая соль будет сразу реагировать с основанием.

Если вы будете контролировать себя таким образом, это поможет вам избежать ошибок.

Выпускники часто допускают следующие типичные ошибки:

• неверно выбирают реагенты, например, выбирают вещества, взаимодействие которых не удовлетворяет условиям протекания реакций ионного обмена до конца;

• не сокращают коэффициенты в сокращенном ионном уравнении;

• неверно записывают формулы ионов;

• неправильно определяют и записывают заряды ионов (записывать нужно так, как в таблице растворимости: сначала цифру, потом знак).

Задание «Реакции, подтверждающие взаимосвязь классов неорганических веществ»

При выполнении задания №31 школьники часто невнимательно читают описание конкретного химического эксперимента. Следовательно, неверно записывают продукты реакции, что приводит к нарушению отражения генетической связи, идея которой заложена в задании.

Например, при смешивании твердых гидроксида натрия и иодида аммония и дальнейшем нагревании образуется только газообразный аммиак (гидрат не образуется!)

Часто не учитываются специфические свойства представителей различных классов неорганических веществ, например, соединений хрома, алюминия. Уравнение считается записанным неверно, если в нем пропущен даже один коэффициент, или ошибочно записан хотя бы один индекс в формуле. К сожалению, типичной является ошибка, когда вместо формулы сульфита пишут сульфид. Учите номенклатуру!

close 100% Freepik.com

Комбинированная расчетная задача

Традиционно самым сложным заданием с самым низким процентом выполнения является комбинированная расчетная задача (№33).

Она сложная, ее выполнение требует целого комплекса знаний и умений, в том числе:

• умения анализировать условия;

• понимать суть химических процессов, отраженных в условии;

• составлять уравнения химических реакций (согласно данным условия задачи), необходимых для выполнения стехиометрических расчетов;

• выстраивать алгоритм решения веществ, выполнять расчеты, необходимые для нахождения ответа;

• логически обосновывать все этапы решения.

Кроме того, участники экзамена часто допускают арифметические ошибки, не указывают размерности физических величин, путаются в обозначениях.

Немаловажное значение имеет грамотная запись данных, извлеченных из условия задания, которая отражает обоснованный логический подход к решению задачи. Но многие выпускники этого не делают.

Если во время подготовки к экзамену вы чувствуете, что не можете решить ни одну из задач подобного типа, может быть, лучше уделить больше внимания другим заданиям?

Органическая химия

В блоке «Органическая химия» наибольшее число ошибок было допущено в заданиях №11 (Гомология и изомерия. Гибридизация), №13 (Свойства азотсодержащих органических веществ), №32 (Взаимосвязь органических веществ), №34 (Установление молекулярной и структурной формулы вещества).

close 100% Aleksander Polyakov/Global Look Press

Гомология и изомерия. Гибридизация

При выполнении задания №11 помните: гомологи — это всегда представители одного класса с разным числом атомов, а изомеры могут принадлежать и к одному классу, и к разным, но общая формула, то есть число атомов, у них всегда одинаковое.

Задание, проверяющее знание свойств азотсодержащих органических веществ, часто вызывает проблемы при выполнении. Возможно, это связано с тем, что, изучая свойства кислородсодержащих веществ, школьники обращают внимание на их кислотные свойства. А с азотом все наоборот: аминогруппа проявляет основные свойства за счет не поделенной электронной пары на атоме азота. И чем больше смещена электронная плотность к азоту, тем сильнее основные свойства.

Выполняя задания, относящиеся к органической химии, следует иметь в виду, что химические свойства веществ одного класса являются способами получения веществ другого класса.

И если вы вдруг забыли, с чем реагируют спирты, то, возможно, вспомните, из чего могут быть получены альдегиды.

Внимательно читайте текст задания! Не исключено, что вы найдете в нем подсказки для себя.

Цепочка превращений органических веществ

Задание №32 из года в год вызывает типичные ошибки. Выпускники неверно записывают формулы органических веществ:

• вместо структурной появляется молекулярная формула,

• добавление лишней черточки к азоту образует несуществующий пятивалентный азот,

• бензольное кольцо отображают с указанными сверху атомами углерода.

Помимо ошибочно написанных продуктов реакции, пропускаются коэффициенты, теряются побочные продукты. А еще иногда вместо уравнения реакции бывает записана схема, а это неправильно, потому что в схеме реагенты, а иногда и побочные продукты, записаны не в строке, а над стрелочкой.

Установление молекулярной и структурной формулы вещества

При выполнении задания №34 нужно:

• установить молекулярную формулу органического вещества на основании вычислений с использованием физических величин;

• установить структурную формулу по указанным свойствам или способам получения;

• составить уравнение реакции.

Типичные ошибки здесь такие:

1. вместо молекулярной формулы выводится простейшее соотношение, не позволяющее составить правильную структурную формулу органического вещества;

2. неполный анализ условия задачи приводит к составлению не существующей, придуманной формулы без ориентации на указанные в задании свойства или способы получения вещества.

Для выполнения этой задачи необходимо знать свойства органических веществ.

При повторении органики начните с углеводородов, усвойте для себя, как особенности строения влияют на свойства веществ. Далее — кислородсодержащие. Как их можно получить из углеводородов? В чем проявляется окисление кислородсодержащих веществ по ряду спирт-альдегид-кислота?

Окисление в органике — это появление в молекуле атомов кислорода и двойной связи перед ним.

Свойства азотсодержащих органических веществ

Повторяя свойства азотсодержащих, помните, что аминогруппа — основание. А если в аминокислотах присутствует и аминогруппа, и карбоксильная группа, значит, они являются амфотерными соединениями и реагируют как с кислотами, так и с основаниями.

Поскольку самое главное, что определяет свойства органических веществ, — это их строение, запомните, что реакции идут по функциональным группам или по особенностям связи (одинарные связи алканов позволяют протекать только реакциям замещения, а кратными связями обусловлены реакции присоединения).

Таким образом, при подготовке к экзамену по химии важно уметь выделять нужную информацию, анализировать ее и фиксировать этапы решения задачи.

Полезные ссылки для подготовки к ЕГЭ по химии

• Чтобы хорошо сдать экзамен по химии нужно готовиться, повторять теорию и выполнять практические задания. Найти их можно в открытом банке заданий на сайте Федерального института педагогических измерений.

• Полезными будут и записи вебинаров по разбору заданий ЕГЭ на сайте РЦОИ города Москвы.

• Другой вид подготовки — диагностика в формате ЕГЭ. Проверить свои знания и потренироваться в заполнении экзаменационных бланков школьники могут в Центре независимой диагностики Московского центра качества образования. Записаться на них можно в разделе Центра на сайте МЦКО.

• Кроме того, в Библиотеке «Московской электронной школы» есть виртуальная лаборатория по химии, в которой учащиеся могут проводить безопасные научные опыты с помощью компьютера или планшета, а затем использовать полученные знания на практике. Также выпускники могут проходить неограниченное количество раз самодиагностику.