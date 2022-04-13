Отмечать 18-летие с алкоголем незаконно: за что родители могут понести ответственность

Согласно российскому законодательству, права ребенка – это права человека, не достигшего совершеннолетия. И ответственность за его безопасность в этот период несут родители. Анна Миненкова, адвокат, член Московской городской коллегии адвокатов, рассказала «Газете.Ru», как взрослые могут по незнанию нарушать права детей.

Покупают алкоголь для несовершеннолетних

Конечно, большинство родителей рассказывают детям о вреде горячительных напитков. Но многие из них считают, что бутылка хорошего вина или шампанского будет вполне уместна на дне рождения или на выпускном вечере. Ну а уж бокал игристого на Новый год – это вообще традиция. Конечно, никто не разрешит подростку напиваться, но от пары глотков никакого вреда не будет?

На самом же деле, покупая алкогольный напиток любой крепости для несовершеннолетнего или наливая подростку младше восемнадцати лет даже очень дорогое вино, родители нарушают закон.

По словам Миненковой, если ребенок младше 16 лет употребляет алкоголь или находится в состоянии опьянения, его родителей могут привлечь к административной ответственности (ст. 20.22 КоАП РФ).

Кстати, отмечать 18-летие с алкоголем тоже незаконно – совершеннолетие официально наступает не в день рождения, а на следующий день после него.

Совместное употребления алкоголя с несовершеннолетними детьми – тоже недопустимый вариант. Если полиция установит, что такое «угощение» носит систематический характер, то его родители могут понести уголовное наказание (ст. 151 УК РФ).

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«Такое поведение наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», — рассказала Анна Миненкова.

Дают попробовать сигарету, чтобы отбить охоту курить

Подобная профилактика курения была особенно популярна лет тридцать назад, но практикуется и сейчас. Считается, что после ударной дозы табака закурить во взрослом возрасте подростку точно не захочется.

Но против такого подхода выступают не только врачи. По словам юриста, за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака (а именно это и делают родители, устраивая подобного рода профилактику) установлена административная ответственность. (ч. 4 ст. 20 от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ)

Разрешают не ходить в школу пару дней

Иногда так хочется дать ребенку внеплановый выходной от учебы, даже если он хорошо себя чувствует. Психологи уверены, что в некоторых случаях это даже полезно, а вот закон более суров.

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«С юридической позиции, оставляя ребенка дома в учебное время, родители нарушают его право на получение образования (ст. 65 СК РФ) и гипотетически могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ»,— сообщила адвокат.

Позиция «прогуливает, да и ладно» вообще может быть расценена как систематическое нарушение и ущемление прав ребенка.

При таком подходе родители могут быть ограничены в родительских правах (ст.73 СК РФ) или лишены родительских прав (ст. 69 СК РФ), рассказал эксперт.

Если при этом родитель каким-то образом получает бланк и выдает ребенку поддельную справку о болезни, это тоже правонарушение.

«В соответствии с ч.1 ст. 327 УК РФ подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа может привести к наказанию в виде ограничения свободы на срок до двух лет, или принудительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет», — объяснила Миненкова.

Оставляют подростка одного на длительное время

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Родители, уехавшие на дачу или в командировку на пару дней – мечта любого подростка. Мало того, большинство детей лет в 13-14 вполне самостоятельны и способны разогреть суп или не открывать дверь посторонним.

«Тем не менее, ребенка младше 14 лет оставлять дома одного на несколько дней нельзя – в этом случае родитель понесет уголовную ответственность, а ребенка могут забрать органы опеки», — рассказала эксперт.

В возрасте с 14 до 16 лет отсутствие взрослых допустимо, но оно не должно быть длительным или нести угрозу для жизни и здоровья ребенка.

Не следят за словами

Эмоциональности, с которой родители помогают детям делать уроки, посвящено немало анекдотов и мемов. Да и в другие моменты взрослые иногда не могут сдержаться и сами потом об этом жалеют.

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В законе нет отдельной статьи, регулирующей оскорбление несовершеннолетнего нецензурной бранью, но за подобное поведение взрослых все же могут привлечь к административной ответственности за унижение чести и достоинства другого лица в рамках ст. 5.61 КоАП РФ, выраженное в неприличной форме, и оштрафовать на несколько тысяч рублей.

Для этого необходимо, чтобы при оскорблении присутствовали свидетели, и кто-то из них решил вмешаться и написать заявление в отделение полиции или прокуратуру.

Оставляют ребенка одного в машине

Бывает, что маме или папе надо буквально на пару минут подняться домой или забежать в магазин за бутылкой воды. И если ребенок спит на заднем сидении или увлеченно играет в планшете, многие родители считают допустимым оставить его на короткое время одного.

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«Но, согласно статье 12.8. ПДД РФ, запрещается оставлять ребенка младше семи лет без присутствия в транспортном средстве на время стоянки совершеннолетнего взрослого. Нарушение запрета влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 или частью 5 статьи 12.19 КоАП РФ: в Москве или Санкт-Петербурге может быть наложен штраф в размере 2 500 рублей, в остальных регионах – предупреждение или штраф в размере 500 рублей», — рассказала юрист.