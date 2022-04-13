Чем полезен кабачок и что из него приготовить: три простых рецепта

Кабачок — гипоаллергенный и низкосахаристый овощ, который нормализует водный обмен в организме, избавляет от отеков, лечит расстройства ЖКТ.
Кожура и мякоть плода богаты витаминами, минералами и микроэлементами. Например, в кабачке содержится рекордное количество калия, необходимого для здоровья сердечно-сосудистой системы.
В кожуре много полезной клетчатки, фосфора, кальция, магния, содержится натрий, железо и сера — поэтому, чтобы получить максимум пользы, лучше употреблять овощ неочищенным.
Из витаминов отмечу большое количество витамина С, каротина, никотиновой кислоты, витаминов В1 и В2.
Кабачок на 90% состоит из воды, что положительно влияет на водно-солевой баланс организма, а благодаря низкой калорийности (24 ккал/грамм) овощ идеально подходит для диетического питания.
Идеален для прикорма
Кабачок признан идеальным овощем для детского прикорма по нескольким причинам:
1. Он не провоцирует аллергию и обладает приятным вкусом.
2. В нем содержится умеренное количество клетчатки, что гарантирует отсутствие проблем с перевариванием и усвоением питательных веществ. Грубые волокна не раздражают желудок ребенка и не усиливают перистальтику.
3. Содержание калия и натрия в кабачке способствует нормализации водного баланса. В результате введения овоща в меню у ребенка налаживается сердечный ритм, улучшается работа мышц и нервных клеток, активизируется питание мозга кислородом.
Вводить кабачок в меню малыша нужно в зависимости от типа кормления:
Детям на «искусственном» вскармливании можно готовить кабачок уже в 4-4,5 месяца. Младенцам на грудном вскармливании рекомендуется подождать до полугода.
Особое внимание уделите соблюдению рекомендованных дозировок. В первый раз для ребенка будет достаточно половины чайной ложки пюрированного кабачка, во второй даем уже целую ложку. Только через 1-2 недели доводим разовую (и суточную) порцию до 50 г.
К 7 месяцам этот объем составляет 100 граммов, к году – 150 граммов.
Сердечный овощ
Благодаря повышенному содержанию калия и магния кабачки входят в число лечебных продуктов, полезных для здоровья сердца и сосудов. Есть в кабачках и железо, необходимое для улучшения свойств крови и обогащения ее кислородом.
На защите иммунитета
Сок кабачка укрепляет иммунную систему благодаря витамину С и кератину. Оказывает общеукрепляющие свойства, усиливает мочегонный эффект. В 100 граммах кабачка 30% дневной нормы витамина С — антиоксиданта, который предупреждает преждевременное старение, благотворно воздействует на кожу, кровеносные сосуды и другие органы и ткани.
Почки и печень в порядке
Кабачковая диета и блюда из кабачка рекомендованы людям с синдромом повышенной отечности, ожирением, метаболическим синдромом и сахарным диабетом. Активное мочегонное действие помогает организму избавиться от излишков воды и соли. Клетчатка кожуры и сок кабачка мягко очищают печень, способствуя быстрому снятию довольно болезненных симптомов аллергии, например, шелушения кожи, зуда.
Способы приготовления, сочетания и простые рецепты
Кабачок прост в приготовлении и сочетается с большим количеством продуктов. Чтобы блюда были не только витаминизированными, но и сытными, к кабачку следует добавить белок: курицу, индейку, нежирные сыры, белую рыбу.
Овощ можно есть сырым, мариновать, варить, тушить, запекать, фаршировать самыми разными начинками, добавлять в салаты.
Рецепты, которые я предлагаю, можно вводить в меню детей с двух лет.
Кабачковая запеканка
Ингредиенты:
— 2 кабачка,
— 1 небольшая морковь,
— 3 яйца,
— 150 г сметаны,
— 7-8 ст. ложек рисовой муки.
Приготовление:
1. Кабачки натереть на терке и отжать лишнюю жидкость.
2. Очищенную морковь тоже натереть.
3. Смешать морковь, кабачки, яйца и сметану. Постепенно добавить муку, взбить смесь венчиком.
4. Вылить получившееся тесто в силиконовые формочки (можно сверху посыпать тертым сыром).
5. Выпекать в разогретой духовке 45-50 мин при температуре 180 градусов.
Пицца из кабачков
Ингредиенты:
— 2 кабачка,
— 3 яйца,
— 50 г куриного филе,
— 1,5 ст. л. рисовой муки,
— 1 ч. л. разрыхлителя для теста,
— 1 помидор,
— 50 г сыра,
— соль и укроп по вкусу.
Приготовление:
1. Кабачки натереть на крупной терке и отжать лишнюю жидкость.
2. Добавить в кабачковую массу зелень, яйца, муку, перемешать, всыпать разрыхлитель и посолить.
3. Нарезать помидор и курицу. Сыр натереть.
4. В смазанную маслом форму вылить тесто, разложить начинку и засыпать сыром.
5. Выпекать в разогретой духовке 20 – 25 минут при температуре 180 градусов.
Кабачковые блинчики
— 1 крупный или два маленьких кабачка,
— 300 мл кефира,
— 4 яйца,
— 350 г рисовой муки,
— 1 ст. л. масло ГХИ для смазывания,
— небольшой пучок петрушки,
— 1 ч. л. соли,
— сода на кончике ножа.
Приготовление:
1. Кабачки натереть на крупной терке и отжать лишнюю жидкость.
2. Смешать кабачок с яйцами, кефиром и солью. Добавить нарезанную петрушку и перемешать.
3. Аккуратно ввести муку, тщательно помешивая, чтобы не образовались комочки.
4. Дать тесту постоять 15 минут. После выпекать блинчики на горячей сковороде с небольшим количеством масла ГХИ.
5. Готовые блинчики подавать со сметаной или кабачковой икрой.