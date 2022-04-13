Чем полезен кабачок и что из него приготовить: три простых рецепта

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что сейчас за килограмм кабачка россиянам в среднем придется отдать около 250 рублей. По его словам, это подорожание сезонное и не связано с колебаниями курса иностранной валюты, а кабачок остается одним из тех стабильных овощей, который всегда можно найти на прилавке. О пользе этого овоща для детей и взрослых рассказывает президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) и основатель Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ната Гончар.

Кабачок — гипоаллергенный и низкосахаристый овощ, который нормализует водный обмен в организме, избавляет от отеков, лечит расстройства ЖКТ.

Кожура и мякоть плода богаты витаминами, минералами и микроэлементами. Например, в кабачке содержится рекордное количество калия, необходимого для здоровья сердечно-сосудистой системы.

В кожуре много полезной клетчатки, фосфора, кальция, магния, содержится натрий, железо и сера — поэтому, чтобы получить максимум пользы, лучше употреблять овощ неочищенным.

Из витаминов отмечу большое количество витамина С, каротина, никотиновой кислоты, витаминов В1 и В2.

Кабачок на 90% состоит из воды, что положительно влияет на водно-солевой баланс организма, а благодаря низкой калорийности (24 ккал/грамм) овощ идеально подходит для диетического питания.

Идеален для прикорма

Кабачок признан идеальным овощем для детского прикорма по нескольким причинам:

1. Он не провоцирует аллергию и обладает приятным вкусом.

2. В нем содержится умеренное количество клетчатки, что гарантирует отсутствие проблем с перевариванием и усвоением питательных веществ. Грубые волокна не раздражают желудок ребенка и не усиливают перистальтику.

3. Содержание калия и натрия в кабачке способствует нормализации водного баланса. В результате введения овоща в меню у ребенка налаживается сердечный ритм, улучшается работа мышц и нервных клеток, активизируется питание мозга кислородом.

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Вводить кабачок в меню малыша нужно в зависимости от типа кормления:

Детям на «искусственном» вскармливании можно готовить кабачок уже в 4-4,5 месяца. Младенцам на грудном вскармливании рекомендуется подождать до полугода.

Особое внимание уделите соблюдению рекомендованных дозировок. В первый раз для ребенка будет достаточно половины чайной ложки пюрированного кабачка, во второй даем уже целую ложку. Только через 1-2 недели доводим разовую (и суточную) порцию до 50 г.

К 7 месяцам этот объем составляет 100 граммов, к году – 150 граммов.

Сердечный овощ

Благодаря повышенному содержанию калия и магния кабачки входят в число лечебных продуктов, полезных для здоровья сердца и сосудов. Есть в кабачках и железо, необходимое для улучшения свойств крови и обогащения ее кислородом.

На защите иммунитета

Сок кабачка укрепляет иммунную систему благодаря витамину С и кератину. Оказывает общеукрепляющие свойства, усиливает мочегонный эффект. В 100 граммах кабачка 30% дневной нормы витамина С — антиоксиданта, который предупреждает преждевременное старение, благотворно воздействует на кожу, кровеносные сосуды и другие органы и ткани.

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Почки и печень в порядке

Кабачковая диета и блюда из кабачка рекомендованы людям с синдромом повышенной отечности, ожирением, метаболическим синдромом и сахарным диабетом. Активное мочегонное действие помогает организму избавиться от излишков воды и соли. Клетчатка кожуры и сок кабачка мягко очищают печень, способствуя быстрому снятию довольно болезненных симптомов аллергии, например, шелушения кожи, зуда.

Способы приготовления, сочетания и простые рецепты

Кабачок прост в приготовлении и сочетается с большим количеством продуктов. Чтобы блюда были не только витаминизированными, но и сытными, к кабачку следует добавить белок: курицу, индейку, нежирные сыры, белую рыбу.

Овощ можно есть сырым, мариновать, варить, тушить, запекать, фаршировать самыми разными начинками, добавлять в салаты.

Рецепты, которые я предлагаю, можно вводить в меню детей с двух лет.

Кабачковая запеканка

Ингредиенты:

— 2 кабачка,

— 1 небольшая морковь,

— 3 яйца,

— 150 г сметаны,

— 7-8 ст. ложек рисовой муки.

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Приготовление:

1. Кабачки натереть на терке и отжать лишнюю жидкость.

2. Очищенную морковь тоже натереть.

3. Смешать морковь, кабачки, яйца и сметану. Постепенно добавить муку, взбить смесь венчиком.

4. Вылить получившееся тесто в силиконовые формочки (можно сверху посыпать тертым сыром).

5. Выпекать в разогретой духовке 45-50 мин при температуре 180 градусов.

Пицца из кабачков

Ингредиенты:

— 2 кабачка,

— 3 яйца,

— 50 г куриного филе,

— 1,5 ст. л. рисовой муки,

— 1 ч. л. разрыхлителя для теста,

— 1 помидор,

— 50 г сыра,

— соль и укроп по вкусу.

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Приготовление:

1. Кабачки натереть на крупной терке и отжать лишнюю жидкость.

2. Добавить в кабачковую массу зелень, яйца, муку, перемешать, всыпать разрыхлитель и посолить.

3. Нарезать помидор и курицу. Сыр натереть.

4. В смазанную маслом форму вылить тесто, разложить начинку и засыпать сыром.

5. Выпекать в разогретой духовке 20 – 25 минут при температуре 180 градусов.

Кабачковые блинчики

— 1 крупный или два маленьких кабачка,

— 300 мл кефира,

— 4 яйца,

— 350 г рисовой муки,

— 1 ст. л. масло ГХИ для смазывания,

— небольшой пучок петрушки,

— 1 ч. л. соли,

— сода на кончике ножа.

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Приготовление:

1. Кабачки натереть на крупной терке и отжать лишнюю жидкость.

2. Смешать кабачок с яйцами, кефиром и солью. Добавить нарезанную петрушку и перемешать.

3. Аккуратно ввести муку, тщательно помешивая, чтобы не образовались комочки.

4. Дать тесту постоять 15 минут. После выпекать блинчики на горячей сковороде с небольшим количеством масла ГХИ.

5. Готовые блинчики подавать со сметаной или кабачковой икрой.