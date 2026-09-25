Авторы технологических стартапов смогут развить свой проект в Альфа-Банке

Альфа-Банк запустил федеральный молодежный акселератор для технологических стартапов, сообщает пресс-служба банка.

Генеральным партнером акселератора станет Московский физико-технический институт (МФТИ). Акселератор запустят в рамках достигнутого соглашения сторон в рамках «Альфа-Будущее Саммита».

В акселераторе примут участие эксперты и менторы Альфа-Банка, а МФТИ обеспечит образовательную и методологическую основу программы.

Участники будут работать с реальными бизнес-задачами, а лучшие команды смогут запустить пилотный проект совместно с Альфа-Банком.

По словам заместителя председателя правления и HR-директора Альфа-Банка Марата Исмагулова, банк стремится дать молодым технологическим командам пространство для реализации их идей.

«Для Альфа-Банка это возможность быть ближе к новым идеям, которые рождаются в университетской среде. А для участников — шанс не просто пройти обучение, а запустить пилот с крупным игроком финансового рынка и вывести свой проект на новый уровень», — сказал он.

Акселератор пройдет в формате онлайн-трекинга и очного демо-дня. Старт отбора запланирован на январь 2027 года. К участию приглашают студентов, аспирантов, молодых ученых, предпринимателей в возрасте до 35 лет, команды университетских акселераторов и победителей программы «Студенческий стартап».