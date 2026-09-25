Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymenVpP
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Бизнес

Хакеры обчистили «горячие кошельки» крупной криптобиржи на $351 млн

Хакеры взломали криптобиржу Bitget и украли $351 млн
Shutterstock/FOTODOM

Злоумышленники взломали крупную криптобиржу Bitget и похитили из части ее «горячих кошельков» более $350 млн. Об этом сообщила генеральный директор компании Грейси Чен на своей странице в соцсети X.

По информации руководителя площадки, 24 сентября система безопасности обнаружила переводы с некоторых «горячих кошельков» (тип кошелька, который постоянно подключен к интернету, через него можно мгновенно получить доступ к средствам. — прим. ред.). Причем, когда это обнаружилось, мошенники уже успели перевести украденные активы в криптовалюту эфириум (Ethereum). При этом «холодные кошельки», где обычно содержится основная масса криптовалюты вне постоянного подключения к интернету, остались нетронутыми.

Объем украденных средств составил приблизительно $351,6 млн, рассказала Чен.

Криптобиржа временно приостановила вывод средств в качестве меры безопасности. Убытки пользователей планируется покрыть за счет специального фонда, в котором хранится более $464 млн, сообщила гендиректор Bitget.

Ранее россияне потеряли более 1 млрд рублей из-за взлома криптобиржи Grinex.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!