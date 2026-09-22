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Бизнес

Названа сумма, которую Украина потеряла из-за коррупции

РИА Новости: Украина за время СВО потеряла минимум $15,7 млрд из-за коррупции
Alina Smutko/Reuters

Украина потеряла за время спецоперации как минимум $15,7 млрд из-за коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) страны.

Отмечается, что в своих отчетах НАБУ учитывает убытки, причиненные потерпевшим — государству, государственному или местному бюджету, государственным и коммунальным предприятиям, банкам, частным компаниям и в отдельных случаях физическим лицам.

В опубликованных отчетах НАБУ указано, что бюджеты Украины разных уровней потеряли с начала 2022 года как минимум 703 млрд гривен или $15,7 млрд. Кроме того, в поле интересов бюро попадают коррупционные преступления, совершаемые высокопоставленными лицами, — взяточничество, злоупотребление властью, незаконное обогащение, декларирование недостоверной информации, отмывание денег и другие правонарушения.

17 сентября НАБУ сообщило, что обвинения, связанные с коррупцией, предъявили 107 депутатам Верховной рады, областных и городских советов на Украине с начала СВО в феврале 2022 года.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказывал, что Украина после государственного переворота в 2014 году превратилась в страну, где коррупция стала системным явлением, инициируемым сверху.

Ранее сообщалось, что украинские чиновники боятся новых подозрений в коррупции.

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