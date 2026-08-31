Россияне назвали лучший подарок ребенку на 1 сентября

Почти треть (31%) опрошенных россиян планирует преподнести детям или внукам подарки по случаю 1 сентября. У 44% такого намерения нет, а 25% еще не определились. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром университета «Синергия» («Газета.Ru»).

Лучшими подарками на 1 сентября участники исследования назвали книги и канцелярские принадлежности (31%), полезные вещи, включая одежду, обувь и гаджеты (26%). Сладости и кондитерские изделия выбрали 24%, а денежные подарки — 19% респондентов.

Среди тех, кто задумывается о подарке в честь Дня знаний, 43% готовы потратить на это от 500 до 1,5 тыс. рублей, 27% — от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей. 17% хотят ограничиться суммой до 500 рублей, а 13% не пожалели бы более 3 тыс. рублей на подарок.

По мнению 42% участников исследования, подарками по случаю 1 сентября нужно баловать лишь учеников первого класса. Четверть опрошенных считают, что радовать презентами, пусть и символическими, стоит не только первоклассников, но и студентов первого курса. 23% выступают за то, чтобы подарки от родителей и близких получали все школьники без исключения, но не студенты. В пользу максимальной щедрости высказывается каждый десятый опрошенный, предлагая вручать подарки вообще всем учащимся — от первоклашек до студентов старших курсов.

Главной причиной для подарков на 1 сентября респонденты назвали желание порадовать учащихся и поддержать у них праздничное настроение (52%). 26% говорят, что дарить презенты в этот день — сложившаяся традиция, а 18% видят в этом возможность мотивировать школьника или студента к учебе. Лишь 4% заявляют, что делать подарки в День знаний не имеет никакого смысла.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

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