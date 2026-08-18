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Бизнес

Из трех крупных банков россияне вывели почти 652 млрд рублей

«Банки.ру»: объем средств физлиц в Газпромбанке и Совкомбанке упал на 652 млрд руб.
Semyon Prudiy/Shutterstock/FOTODOM

Объем средств физических лиц в Газпромбанке, Россельхозбанке и Совкомбанке за март–июль 2026 года уменьшился в общей сложности на 651,7 млрд рублей. Это следует из банковской отчетности, данные которой агрегирует финансовый маркетплейс «Банки.ру».

Наибольшее сокращение зафиксировано у Газпромбанка. Остатки средств граждан снизились на 299,5 млрд рублей, или на 10,8%. В Россельхозбанке показатель уменьшился на 270,5 млрд рублей — более чем на 15%. Клиенты Совкомбанка вывели 81,7 млрд рублей, что соответствует 8,1% находившихся там средств.

При этом из отчетности нельзя определить, куда именно были направлены деньги. Клиенты могли получить их наличными, перевести в другие кредитные организации, направить на брокерские счета, вложить в ценные бумаги или потратить. Поэтому сокращение средств физлиц в отдельных банках нельзя полностью приравнивать к снятию наличных.

Одновременно спрос на наличные в России действительно растет. По данным Банка России, в июле их объем в обращении увеличился на 643,4 млрд рублей — это максимальный месячный прирост с начала 2026 года.

Ранее в комитете Госдумы по финансовому рынку оценили перспективы роста спроса на наличные.

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