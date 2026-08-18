Стало известно, сколько россияне тратят на стоматологов

Более 60% опрошенных россиян потратили до 50 тыс. рублей на стоматологов за год

За последний год расходы на стоматологию у большинства россиян не превышали 50 тыс. рублей. 26% опрошенных россиян потратили от 10 тыс. до 30 тыс. рублей за год, 20% — от 30 тыс. до 50 тыс., еще 18% — до 10 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками финансового маркетплейса «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Однако у части респондентов лечение обошлось дороже: 16% потратили 50–100 тыс. рублей, 12% — 100–200 тыс., 6% — 200–500 тыс. рублей. Еще 2% сообщили, что за год их расходы на стоматологию превысили 500 тыс. рублей.

Чаще всего россияне тратили деньги на терапевтическое лечение зубов без хирургического вмешательства — такой вариант выбрали 41% опрошенных. 26% тратили деньги на хирургическое лечение, включая удаление зубов. Протезирование и имплантацию делали 13%, исправление прикуса и ортодонтическое лечение — 12%. Еще 8% обращались за эстетической стоматологией.

Стоимость влияет на решение пациентов о продолжении лечения. 14% опрошенных россиян отказывались от рекомендованного стоматологом лечения из-за его цены, 24% откладывали его на потом, а 19% вместо предложенного варианта выбирали более дешевый. Еще 16% признавались, что думали об отказе, но в итоге все же соглашались на процедуру. Для 27% стоимость не становилась причиной отказа.

Среди тех, кто все же решился потратить внушительную сумму на стоматологию, 37% оплатили процедуры из текущего бюджета, не откладывая деньги специально, а 24% целенаправленно копили на лечение. Еще 20% нашли более доступную клинику или альтернативный вариант процедуры, 13% отменяли другие крупные покупки ради лечения, а 6% признались, что им приходилось брать кредит или занимать деньги на стоматологию.

42% участников исследования считают расходы на стоматологию ощутимыми, но посильными для семейного бюджета. Еще 35% признались, что воспринимают такие траты как серьезную финансовую нагрузку, а 23% не считают стоматологию существенной статьей расходов.

Среди опрошенных россиян 18–24 лет 39% хотя бы раз откладывали стоматологическое лечение из-за цены, а 18% полностью отказывались от рекомендованной процедуры. А вот с возрастом расходы на стоматологию могут расти, но вместе с ними растет и готовность их оплачивать. После 45 лет доля тех, кто откладывает лечение из-за стоимости, составила 18%, а вовсе отказавшихся от процедуры — 13%.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

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