Эксперт объяснил, почему дети богатых родителей ничего не хотят

У детей из состоятельных семей может не сформироваться внутренняя мотивация к учебе, работе и собственным достижениям. Высокий уровень комфорта избавляет их от необходимости добиваться целей, которая в свое время двигала их родителями, рассказал «Газете.Ru» основатель программы развития молодых взрослых «Большая Миссия» Станислав Натапов.

По его словам, родители, самостоятельно создавшие капитал, часто росли в условиях, когда сама жизнь заставляла их быть активными и амбициозными. Их дети с рождения получают качественное образование, доступ к связям, возможность занять место в семейной компании или открыть собственный бизнес, но эти преимущества сами по себе не рождают желания ими воспользоваться, предупредил Натапов.

«Капитал, связи и доступ к возможностям можно передать следующему поколению. Собственное желание создавать, расти и брать ответственность — нельзя. Одной из главных ошибок состоятельных родителей является попытка искусственно заставить ребенка пройти тот же путь с нуля. Лишения и давление в такой ситуации чаще приводят не к формированию характера, а к ухудшению отношений в семье», — отметил Натапов.

Вторая ошибка — откладывать обучение наследника управлению активами, которые впоследствии ему все равно предстоит получить. Молодого человека нужно одновременно учить распоряжаться капиталом и помогать ему находить собственные цели, считает Натапов.

После подросткового возраста одного примера родителей для этого уже недостаточно. На амбиции сильнее начинает влиять окружение — мотивированные сверстники и наставники, которые сами добились заметных результатов, предупредил Натапов.

«Амбиция не передается вместе с активами — она формируется под влиянием среды», — заключил эксперт.

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