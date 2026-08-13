Сбер запустил цифровое пространство для участников СВО

В «СберБанк Онлайн» собрали все привилегии для участников СВО в едином разделе

В «СберБанк Онлайн» появился специальный раздел, где собраны все финансовые продукты, программы поддержки и нефинансовые привилегии для участников СВО, сообщает пресс-служба Сбера.

В новом разделе указаны вклады и счета, категории кэшбэка, преимущества при зачислении довольствия, спецусловия кредитования, решения для начинающих предпринимателей и обучающие программы.

«В разделе «Выгоды и привилегии» приложения СберБанк Онлайн клиенты, имеющие статус ветерана боевых действий, могут узнать детали и воспользоваться предложениями, которые дают реальную выгоду и помогают в разных жизненных ситуациях», — рассказал старший вице-президент Сбера Олег Ганеев.