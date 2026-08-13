Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Бизнес

Сбер запустил цифровое пространство для участников СВО

В «СберБанк Онлайн» собрали все привилегии для участников СВО в едином разделе
Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

В «СберБанк Онлайн» появился специальный раздел, где собраны все финансовые продукты, программы поддержки и нефинансовые привилегии для участников СВО, сообщает пресс-служба Сбера.

В новом разделе указаны вклады и счета, категории кэшбэка, преимущества при зачислении довольствия, спецусловия кредитования, решения для начинающих предпринимателей и обучающие программы.

«В разделе «Выгоды и привилегии» приложения СберБанк Онлайн клиенты, имеющие статус ветерана боевых действий, могут узнать детали и воспользоваться предложениями, которые дают реальную выгоду и помогают в разных жизненных ситуациях», — рассказал старший вице-президент Сбера Олег Ганеев.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!