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Бизнес

Назван курс доллара, при котором подорожают техника и товары

Аналитик Попова: техника и товары в России подорожают при долларе по 90 рублей
Shutterstock/FOTODOM

Техника и товары в России подорожают при долларе по 90 рублей, заявила «Газете.Ru» старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова.

«Кратковременный рост курса доллара еще не запускает механизм подорожания товаров. Для ощутимого влияния на цены курс должен устойчиво закрепиться выше определенной отметки, а не просто ненадолго ее превысить. Кроме того, динамика цен формируется под воздействием целого комплекса факторов. Наряду с валютным курсом значимую роль играют логистика, производственные издержки, уровень маржинальности товара и другие составляющие. Курс доллара — важный, но не единственный драйвер роста стоимости товаров. Критическим порогом, при котором рост цен становится ощутимым для покупателей, можно считать отметку около 90 рублей за доллар», — отметила Попова.

По ее словам, если курс доллара стабильно держится выше 90 рублей, продавцам становится крайне сложно сдерживать цены — исчерпываются возможности сгладить курсовые колебания. Уже не удается компенсировать издержки за счет собственной маржи, оптимизировать логистику или использовать товарные запасы, закупленные при более выгодном курсе, добавила Попова. В результате рост стоимости неизбежно переносится на конечного потребителя, констатировала эксперт.

По ее словам, техника и товары подорожают примерно через один-три месяца после закрепления доллара на уровне 90 рублей.

По данным Investing.com, доллар на внебиржевом рынке 13 августа стоил более 82,7 рубля.

Ранее россиянам, купившим доллар по 100 рублей, дали совет.

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