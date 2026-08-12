Россиян предупредили, что долго зарабатывать на золоте не получится

Во втором полугодии 2026 года золото может продолжить дорожать, однако период легкого заработка на простом удержании металла завершится. Рынок вступит в зрелую фазу роста и станет сильнее реагировать на отдельные экономические новости, рассказала «Газете.Ru» финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина.

«Основным фактором поддержки золота может стать переход Федеральной резервной системы США от высоких ставок к их постепенному снижению. В этом случае реальная доходность американских гособлигаций уменьшится, а привлекательность не приносящего процентов драгоценного металла повысится. При этом глубокая рецессия способна временно привести к противоположному результату. Инвесторы могут начать массово покупать долларовые облигации как наиболее надежный актив, что укрепит американскую валюту и окажет давление на стоимость золота», — отметила Сорокина.

По ее словам, металл остается инструментом защиты от девальвации валют, глобальной инфляции и падения фондового рынка. В России физическое золото также позволяет снизить инфраструктурные риски, связанные с возможной блокировкой доступа к зарубежным активам, добавила эксперт. Однако для получения регулярного дохода вклады, облигации и акции подходят лучше, считает Сорокина.

«Золото покупают не для быстрого обогащения, а чтобы быть уверенными в сохранности накопленного капитала», — отметила аналитик.

Среди основных рисков для частного инвестора от вложений в золото она назвала отсутствие процентов и дивидендов, возможную отсрочку снижения ставки Федеральной резервной системы США, а также разницу между ценами покупки и продажи слитков. Банковский спред может достигать 8–15%, поэтому при продаже золота вскоре после приобретения человек рискует сразу потерять часть вложений, предупредила Сорокина.

По ее словам, в консервативном портфеле на золото можно отвести 5–10% сбережений. Начинающим инвесторам Сорокина посоветовала вкладывать в золото только деньги, которые не понадобятся в течение трех-пяти лет. Покупать металл на последние средства или деньги, необходимые в ближайший год, не следует, заключила аналитик.

По данным Investing.com, 12 августа 31 г золота стоил около $4475.

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