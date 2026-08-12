Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Бизнес

Россиян предупредили, что долго зарабатывать на золоте не получится

Аналитик Сорокина: легкий заработок на золоте завершится во втором полугодии
imago stock&people/Global Look Press

Во втором полугодии 2026 года золото может продолжить дорожать, однако период легкого заработка на простом удержании металла завершится. Рынок вступит в зрелую фазу роста и станет сильнее реагировать на отдельные экономические новости, рассказала «Газете.Ru» финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина.

«Основным фактором поддержки золота может стать переход Федеральной резервной системы США от высоких ставок к их постепенному снижению. В этом случае реальная доходность американских гособлигаций уменьшится, а привлекательность не приносящего процентов драгоценного металла повысится. При этом глубокая рецессия способна временно привести к противоположному результату. Инвесторы могут начать массово покупать долларовые облигации как наиболее надежный актив, что укрепит американскую валюту и окажет давление на стоимость золота», — отметила Сорокина.

По ее словам, металл остается инструментом защиты от девальвации валют, глобальной инфляции и падения фондового рынка. В России физическое золото также позволяет снизить инфраструктурные риски, связанные с возможной блокировкой доступа к зарубежным активам, добавила эксперт. Однако для получения регулярного дохода вклады, облигации и акции подходят лучше, считает Сорокина.

«Золото покупают не для быстрого обогащения, а чтобы быть уверенными в сохранности накопленного капитала», — отметила аналитик.

Среди основных рисков для частного инвестора от вложений в золото она назвала отсутствие процентов и дивидендов, возможную отсрочку снижения ставки Федеральной резервной системы США, а также разницу между ценами покупки и продажи слитков. Банковский спред может достигать 8–15%, поэтому при продаже золота вскоре после приобретения человек рискует сразу потерять часть вложений, предупредила Сорокина.

По ее словам, в консервативном портфеле на золото можно отвести 5–10% сбережений. Начинающим инвесторам Сорокина посоветовала вкладывать в золото только деньги, которые не понадобятся в течение трех-пяти лет. Покупать металл на последние средства или деньги, необходимые в ближайший год, не следует, заключила аналитик.

По данным Investing.com, 12 августа 31 г золота стоил около $4475.

Ранее эксперт объяснил, как отличить подлинное золото от подделки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как сэкономить на сборах в школу. 8 приемов и тактика двух корзин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!