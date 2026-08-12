Россиянам посоветовали не ходить в супермаркет голодными

Голодный человек не только покупает больше продуктов, но и хуже сравнивает цены, чаще выбирает калорийную еду и ориентируется на ближайший прием пищи вместо запаса на несколько дней. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.

«При голоде организм стремится быстро восполнить энергию, поэтому внимание переключается на выпечку, сладости, снеки, газированные напитки и другие сытные продукты. Они помогают быстро утолить аппетит, но чувство насыщения может пройти уже через один-два часа. Кроме того, голод мешает придерживаться списка, изучать состав продуктов и спокойно выбирать между похожими товарами. Решения чаще принимаются под влиянием эмоций, поэтому часть покупок впоследствии может оказаться ненужной. Когда человек испытывает сильный голод, желание как можно быстрее завершить покупки часто оказывается важнее поиска наиболее выгодного варианта», — отметила Самойлова.

По ее словам, в таком состоянии покупатели реже сравнивают цены, не всегда обращают внимание на стоимость килограмма или литра и могут пропустить выгодное предложение. В результате сумма чека растет не только из-за лишних товаров — человек способен переплатить и за привычные продукты, предупредила Самойлова.

Она добавила, что голод также заставляет планировать питание на ближайший час, а не на несколько дней: покупатель хуже оценивает домашние запасы, берет дополнительные упаковки, десерты и готовые блюда, но может забыть необходимые ингредиенты. Поэтому ему приходится раньше возвращаться в магазин, а часть купленной еды рискует испортиться, посетовала эксперт.

Чтобы избежать импульсивных трат, Самойлова рекомендовала поесть или хотя бы немного перекусить перед походом в магазин, а также заранее составить список. Если голод застал врасплох, можно заказать продукты с доставкой — в приложении легче контролировать состав корзины и ее итоговую стоимость, заключила эксперт.

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