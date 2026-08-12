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Приложение «Озон Банка» пропало из Google Play

Приложение «Озон Банка» пропало из Google Play, в App Store оно доступно
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Приложение «Озон Банка» пропало из Google Play сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в Google Play приложение не находится в поиске, при этом в App Store его можно скачать.

В «Озон Банке» уточнили, что все ранее скачанные приложения работают в обычном режиме.

«Инструкции по установке и работе приложения есть на сайте банка, также можно воспользоваться веб-приложением и в любой момент войти в личный кабинет банка через браузер», — говорится в сообщении банка.

В пресс-службе банка уточнили, что санкции никак не влияют на работу организации — клиенты продолжают совершать платежи, переводы и другие операции внутри России в полном объеме, и все денежные средства в безопасности.

6 августа Великобритания расширила санкции против России на 19 позиций. Всего под новые ограничения попали одно физическое лицо и несколько организаций. Санкции были введены против «Озон Банка», Реалист Банка, банка «Центр-инвест», Телепорт Банка, банка «Ставр» и Оней-банка. Под санкции попали и российские компании — «Северный инжиниринг», «Металлкомплект», «Ником», «Промсиз» и «Технолюкс».

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