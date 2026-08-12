В России появился первый автономный универсальный ИИ-агент

Сбер представил первого в России автономного универсального ИИ-агента для решения повседневных задач, сообщает пресс-служба банка.

«ГигаАгент» от Сбера способен управлять календарем, работать с документами, вести переписки и выполнять другие повседневные задачи. «ГигаАгент» работает с пользователем как самостоятельный агент 24/7. В случае нехватки информации ИИ-агент сообщит об этом, а при наличии ошибки в рассуждениях он может аргументированно возразить.

Также «ГигаАгент» самостоятельно совершенствует свою работу, читая и переписывая собственный исходный код. Кроме того, «ГигаАгент» запоминает предыдущие задачи, принятые решения и историю взаимодействия. При перезапуске он способен продолжать работу с учетом уже накопленного контекста.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, теперь ИИ-агент стал полноценным цифровым партнером.

«Появился новый сценарий. Вы ставите задачу - агент анализирует ее сложность, планирует решение и разбивает на подзадачи, при необходимости пишет код, и в итоге готовит финальный ответ пользователю. Это может быть, как в целях повышения личной эффективности, так и для автоматизации бизнес-процессов», — рассказал он.

«ГигаАгент» создан на основе саморазвивающегося ИИ-агента Ouroboros. Для хранения и обработки данных пользователя ИИ-агент использует отечественные платформы.