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Бизнес

Сервис Сбера поможет россиянам защитить близких от мошенников

Сбер представил новый сервис «Доверенный контакт»
Shutterstock

В «СберБанк Онлайн» появился сервис «Доверенный контакт», предназначенный для защиты близких людей от мошенников, сообщает пресс-служба банка.

Клиент сможет выбрать человека, которому доверяет, чтобы в случае звонка от мошенников близкий человек смог подстраховать его.

Когда антифрод-система заметит высокий риск мошенничества, банк прервет операцию, а сотрудник Сбера свяжется с доверенным контактом.

По словам директора дивизиона «Массовый высокодоходный сегмент» Сбера Ларисы Болотиной, мошенники часто стремятся изолировать человека от тех, кому он доверяет.

«Они убеждают не советоваться с семьей, не верить сотрудникам банка и действовать быстро. Поэтому в критический момент особенно важно вмешаться близкому», — сказала она.

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