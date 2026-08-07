В США пожаловались на крайне низкие запасы ракет из-за конфликта с Ираном

В США крайне низки запасы важнейших ракет, в том числе Patriot и THAAD, из-за конфликта с Ираном. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

«Американские запасы важнейших ракет крайне низки», — указывается в публикации.

По данным телеканала, конфликт в Иране истощил запасы ключевых средств противовоздушной обороны (ПВО), в том числе перехватчики баллистических ракет. Утверждается, что запасы ракет Patriot уменьшились на две трети, а количество ракет THAAD сократилось вдвое. Неназванный чиновник отметил, что особую обеспокоенность вызывает низкий уровень запасов дальнобойных наступательных ракет, таких как ATACMS и PrSM.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил «Газете.Ru», что американская администрация действительно столкнулась с серьезной проблемой нехватки боеприпасов. По его словам, учитывая интенсивность современных боевых действий, весь запас можно потратить за пару недель.

Ранее в Пентагоне испугались гневного звонка президента США на фоне сообщений о нехватке боеприпасов.