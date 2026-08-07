Назван справедливый курс доллара

Справедливый курс доллара в настоящее время составляет 140 рублей в среднем, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Расчет лучше делать, опираясь на эмиссию рубля — на то, как сильно изменилась рублевая денежная масса за последние годы и каким объемом резервов она обеспечена, то есть на соотношение рублей с одной стороны, а также всей валюты (юаня в том числе) и золота, которыми может распоряжаться ЦБ (условно закроем глаза на то, что часть из них заблокирована). На сегодня это около 135 трлн рублей на $723 млрд. Соотношение — 186 рублей на единицу валюты (это условный курс «в вакууме» при полностью закрытых границах)», — отметил Селезнев.

По его словам, в 2021 году это соотношение было около 60 трлн на 605 млрд, или 99 рублей на единицу валюты. Рост за пять лет составил 89% — при тогдашнем рыночном (и равновесном) курсе доллара в среднем 73,7 рублей, подчеркнул финансист.

«Отсюда получаем: чтобы уравновесить всю ту денежную эмиссию (и скрытую инфляцию), которая образовалась с 2022 года, доллар сегодня должен справедливо оцениваться в неком широком диапазоне, где средний курс составит почти 140 рублей», — констатировал Селезнев.

Он добавил, что курс может отклоняться вверх или вниз (например, из-за роста нефтяных цен или дисбаланса во внешней торговле), но и там коридор довольно ограничен (у рубля есть его привычная волатильность). Отклонение вниз для пары доллар/рубль можно считать нормой примерно на уровне 15%, сказал Селезнев. Соответственно 120 рублей за доллар — это «база» (ближайший позитивный для рубля сценарий), чуть выше 100 рублей — уже аномалия (аномально дешевый доллар), около 80 рублей — экстремально дешево (но все еще возможно), отметил финансист.

По данным Investing.com, курс доллара на внебиржевом рынке 7 августа поднимался в моменте до 83 рублей.

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