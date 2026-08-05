США могут запретить использование китайских компонентов для дата-центров

Reuters: США готовят запрет на импорт компонентов из КНР для дата-центров

Администрация США работает над законопроектом о введении запрета на импорт компонентов из КНР, используемых центрами обработки данных. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По его информации, Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов готовит запрет на ввоз из Китая оптических трансиверов, которые используются для передачи данных по оптоволокну внутри дата-центров. Таким образом Вашингтон хочет защитить свою инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) от краж данных и вредоносного программного обеспечения, говорится в публикации.

Как отмечает агентство, американские чиновники надеются опубликовать соответствующий документ в текущем году, после чего он вступит в силу.

21 июля Reuters сообщил, что США и Китай планируют провести в сентябре переговоры по вопросам регулирования ИИ. По данным агентства, встреча состоится до 24 сентября.

Ранее МИД КНР обвинил США в технологической блокаде Китая.