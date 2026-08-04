Альфа-Банк вошел в тройку лидеров рейтинга Digital Corporate Banking Rank 2026, составленного аналитическим агентством Markswebb. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Исследование оценило цифровой опыт банковских сервисов для крупного бизнеса. Аналитики изучили 16 продуктовых направлений и 160 клиентских сценариев. Эксперты применили 1045 критериев оценки. Альфа-Банк вошел в топ-3 по 14 продуктовым блокам, а по ряду направлений занял первое место.

Специалисты агентства ключевым преимуществом мобильного приложения «Альфа-Бизнес» назвали функциональные возможности сервиса «Альфа-Босс» для руководителей. Эксперты отметили оперативную связь с закрепленным клиентским менеджером. Также отметили возможность подключить профильных специалистов банка для синхронизации решения в едином канале.

Высокую оценку получили управление доступом, навигация и персонализация приложения, учитывающие потребности крупного бизнеса. Также эксперты отметили контроль движения средств в стандартном режиме приложения.

Сильной стороной банка в Markswebb назвали мультибанкинг. Альфа-Банк встроил данные по счетам других банков в основные сценарии интернет-банка — пользователь сразу видит совокупный остаток и имеет возможность оценить общую ликвидность компании без дополнительных переходов. Это упростило контроль движения средств. Также это избавило от необходимости открывать несколько банковских систем.

Также Альфа-Банк поддерживает основные этапы работы с машиночитаемыми доверенностями в интернет-банке. В едином разделе пользователям доступна загрузка по XML-файлу или реквизитам. Также появилась проверка через ФНС и управление всеми доверенностями компании. Такой подход упростил работу с полномочиями сотрудников и снизил зависимость от внешних систем и ручного контроля.

Кроме того, банк занял лидирующие позиции и в других направлениях. В их число вошли эквайринг, внутрикорпоративные займы, кредитный кабинет, конвертация валюты и валютный контроль, а также кэш-пуллинг.