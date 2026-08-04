Россиян предупредили о повреждениях кузова машины летом

Летом лакокрасочное покрытие кузова машины подвергается воздействию ультрафиолета, дорожной пыли, песка, мелких камней и следов насекомых. Особенно заметны повреждения после длительных поездок по трассе, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор Управления по работе с партнерами СберЛизинга Ашот Ерицян.

«На высокой скорости даже небольшие частицы способны оставлять сколы на капоте, бампере и зеркалах. Со временем такие повреждения могут стать причиной появления очагов коррозии и дополнительных расходов на кузовной ремонт. Длительное воздействие солнечных лучей постепенно приводит к выгоранию краски и ухудшению внешнего вида автомобиля. Особенно заметно это на машинах темных оттенков, которые сильнее нагреваются в жаркую погоду. Кроме того, ультрафиолет ускоряет старение защитного слоя лака. Если автомобиль регулярно находится под открытым солнцем без дополнительной защиты, кузов может быстрее потерять блеск и первоначальный внешний вид», — отметил Ерицян.

По его словам, наиболее доступными вариантами защиты кузова остаются защитные полироли и специальные покрытия, которые помогают снизить воздействие окружающей среды на лакокрасочное покрытие. Для автомобилей, которые часто используются на трассе, многие владельцы выбирают антигравийную защиту или полиуретановую пленку, подчеркнул Ерицян. Такие решения позволяют существенно сократить количество сколов и помогают сохранить кузов в хорошем состоянии на протяжении нескольких лет эксплуатации, добавил эксперт.

Он подчеркнул, что даже простые меры позволяют существенно продлить срок службы лакокрасочного покрытия. Важно регулярно мыть автомобиль, своевременно удалять следы насекомых и древесной смолы, а также избегать длительной стоянки под прямыми солнечными лучами, предупредил Ерицян. Кроме того, рекомендуется периодически осматривать кузов на наличие сколов и царапин, сказал эксперт. Чем раньше устраняется повреждение покрытия, тем ниже вероятность развития коррозии и связанных с ней расходов в будущем, заключил Ерицян.

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