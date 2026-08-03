Российским предпринимателям упростят поиск сотрудников

Бизнес-помощник на базе нейросети Сбера «ГигаЧат» поможет российским предпринимателям быстрее находить сотрудников, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что сервис уже доступен более 230 тыс. пользователей.

«Новые возможности ИИ-помощника в СберБизнес пригодятся как предпринимателям, так и соискателям. Искусственный интеллект поможет описать вакансию, разместить ее и подобрать резюме подходящих кандидатов», — рассказал директор дивизиона «Малый и Микро Бизнес» Сбербанка Сергей Меламед.

Бизнес-помощник работает на основе ответов предпринимателя на короткие вопросы о будущем сотруднике.

«Малый и микробизнес часто ведут дела без выделенного HR-отдела, и поиск персонала превращается в рутину, отнимающую часы и ценные ресурсы. «Работа.ру» стремится убрать барьеры между предпринимателями и качественным персоналом, особенно в период острого дефицита кадров на рынке труда», — отметил директор дирекции корпоративного развития ПАО «Сбербанк» и генеральный директор «Работа.ру» Вячеслав Бондаренко.