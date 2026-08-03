Альфа-Банк и «Авито» расширили партнерство и запустили акцию

Альфа-Банк и «Авито» на новый уровень договорились вывести партнерство на новый уровень. Об этом сообщил старший вице-президент, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов банка Тимур Зулкарнаев.

Отмечается, что с 3 по 31 августа клиенты Альфа-Банка смогут получить кэшбэк до 100% за покупки с «Авито Доставкой» у частных и профессиональных продавцов. Он будет добавлен в «Барабан суперкэшбэка» в мобильном приложении.

«Для нас важно предложить и масштабировать выгодные решения для миллионов клиентов, сохранив при этом персонализированный подход и сервис. Для нас важно, чтобы такие предложения были частью повседневных покупок: человек выбирает товар, оформляет доставку, оплачивает покупку и получает кэшбэк», — сказал Зулкарнаев.

Он назвал это хорошим примером совместной работы, которая принесет выгоду клиентам и компаниям-партнерам.

Старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель напомнил о масштабах площадки. По его словам, ежемесячно ресурсом пользуются более 72 млн человек. Он также выразил уверенность в усилении покупательского сценария благодаря партнерству с банком.

«Пользователи получают больше выгоды в момент покупки, а мы — дополнительный канал для роста охвата и вовлеченности через приложение банка. Это важная инвестиция в дальнейшее привлечение и удержание аудитории. В этом году мы расширяем совместные проекты и усиливаем представленность «Авито» в цифровых каналах Альфа-Банка», — отметил он.

Кумпель оценил этот шаг как повышение заметности площадки в финансовых сценариях. По его мнению, инициатива привлечет пользователей к покупкам на «Авито».