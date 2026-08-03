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Бизнес

В июле солнечная энергетика обеспечила рекордную долю в энергобалансе Великобритании

Солнечная энергетика обеспечила 14,4% производства электричества в Британии
Юнигрин Энерджи

В июле солнечная энергетика выработала рекордные 14,4% в производстве электроэнергии в Великобритании. Об этом сообщает газета The Guardian.

Такой показатель был достигнут за счет того, что в некоторых районах страны было зафиксировано почти вдвое больше солнечных часов, чем в среднем для этого времени года. Кроме того, в первой половине этого года в Великобритании возросло количество установленных на крышах частных домов солнечных панелей. Сейчас в стране насчитываются 142 536 панелей на крышах и крупных наземных солнечных электростанций.

В статье отмечается, что на долю солнечных панелей на крышах частных домов приходится около трети от общей мощности солнечной энергетики страны. В последние годы все больше домохозяйств устанавливают солнечные панели на своих крышах крышах, надеясь сократить расходы за счет производства собственной недорогой электроэнергии, поскольку использование ископаемого топлива привело к резкому росту счетов за электричество.

11 июля сообщалось, что в Китае началась коммерческая эксплуатация крупнейшей в мире гибридной солнечной электростанции Hami мощностью 1 ГВт.

Ранее стало известно, что ученые впервые превысили «предел» эффективности солнечных батарей.

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