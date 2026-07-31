Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Бизнес

«Аэрофлот» сообщил о росте выручки до 365,6 млрд рублей

Выручка «Аэрофлота» за 6 месяцев 2026 года выросла на 4,4%
Telsek/Shutterstock/FOTODOM

«Аэрофлот» по итогам второго квартала 2026-го года получил выручку 193,2 млрд рублей, что на 3,3% больше показателей за аналогичный период минувшего года. Выручка авиаперевозчика за первые полгода текущего года увеличилась на 4,4% и составила 365,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе.

Из опубликованной авиакомпанией бухгалтерской отчетности следует, что скорректированная чистая прибыль перевозчика за второй квартал 2026-го составила 6,4 млрд рублей, что на 4,1% больше, чем во втором квартале 2025-го.

Рост доходов, несмотря на вынужденные отмены ряда рейсов, как рассказали в пресс-службе, обеспечен увеличением производственных показателей.

Расходы на авиационные горюче-смазочные материалы увеличились на 16%, рост затрат пришелся на второй квартал — на 29,8%. При этом в компании отметили, что выплаты по демпферному механизму позволили частично компенсировать рост стоимости топлива.

Расходы на персонал за шесть месяцев 2026 года увеличились на 4,8 млрд рублей или на 17,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Рост расходов обусловлен реализацией мер, направленных на улучшение условий труда, в том числе увеличение оплаты труда бортпроводников и инженерного персонала с первого квартала 2025 года, говорится в отчетности.

Кроме того, во втором квартале 2026 года «Аэрофлот» получил чистую прибыль в размере 12 млрд рублей, в которую вошли дивиденды дочерней компании и эффект курсовой переоценки.

В компании отметили, что проводит мероприятия по рефинансированию кредитного портфеля со снижением процентных ставок, что должно положительно повлиять на динамику процентных расходов в будущем.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу застраховаться от БПЛА и защитить имущество. Что делать уже сегодня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!