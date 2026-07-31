ИИ-агенты Сбера помогут инвесторам подбирать активы и проводить сделки

Более 400 тысяч инвесторов присоединились к площадке Сбера Portal DA

ИИ-агенты помогут инвесторам, заинтересованным в приобретении активов на площадке Сбера Portal DA, сообщает пресс-служба банка.

На сегодняшний день на площадке представлено более 43,5 тыс. активов общей стоимостью более 1 трлн рублей.

В Сбере отметили, что всего к площадке присоединились более 400 тыс. инвесторов и продавцов.

Размещать свои объекты на электронной витрине может не только Сбер, но и федеральные и региональные банки, Росимущество, госструктуры, лизинговые компании и крупный российский бизнес.

Как отметил начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбера Евгений Акимов, для эффективной продажи необходимо не только заранее подготовить объект, но и понятно представить его потенциальным покупателям.

«ИИ-агенты будут помогать составлять описания, подбирать подходящие объекты и сопровождать покупку сложных активов. При этом окончательное инвестиционное решение всегда будет оставаться за человеком», — сказал он.

Акимов добавил, что все изменения на платформе направлены на то, чтобы сделать рынок дорогостоящих активов прозрачнее и безопаснее.