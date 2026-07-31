В Сбере отметили вклад инкассаторов в репутацию банка

От инкассаторов Сбера зависит финансовая стабильность миллионов людей и предприятий, заявил директор центра управления наличным денежным обращением Сбера Алексей Пономаренко накануне Дня инкассатора, который отмечается в России 1 августа.

Службу создали 1 августа 1939 года в составе Госбанка СССР. В Сбере отметили, что ежегодно инкассаторы совершают 825 тыс. выездов и проезжают около 124 млн километров.

«Мы инвестируем в технологии, обучение и экипировку, чтобы наша служба была еще надежнее и эффективнее. В год 185-летия Сбера особое значение приобретает вклад инкассаторов в репутацию банка», — заявил Пономаренко.

В Сбере уточнили, что ИИ помогает инкассации строить оптимальные маршруты, рассчитывать в реальном времени гибкие тарифы для клиентов, а также консультировать по договорам. Также в работу инкассаторов активно внедряют систему компьютерного зрения, чтобы оценивать внешние угрозы по видео с регистраторов.

Кроме того, инкассаторы Сбера помогают людям в сложных ситуациях. Один из инкассаторов банка Алексей Ощепков помог водителю, чей автомобиль выехал с трассы, а Дмитрий Савин помог растерянной женщине возле отделения банка, которая общалась с мошенниками.