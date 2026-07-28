В России захотели укрепить независимость железнодорожной отрасли на фоне санкций

России необходимо укреплять независимость железнодорожной отрасли на фоне санкций. Об этом в ходе встречи с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта Александром Сахаровым заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Как отметил председатель правительства, сейчас надо работать над повышением уровня безопасности всех технологий и инноваций.

«Безусловно, для этого надо ускорять темпы технологического развития всей отрасли в целом, активнее развивать передовые технологии, инновационные решения, но и в целом укреплять свою независимость в условиях санкционного давления», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, особое значение в данном процессе должна играть подготовка квалифицированных кадров. Глава правительства обратил внимание на необходимость повышать качество обучения специалистов и добавил, что важно поддерживать интерес молодежи к соответствующим профессиям.

В августе 2024 года Мишустин назначил Сахарова на должность руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. До этого пост занимал Алексей Дружинин, который ушел в отставку по собственному желанию.

Ранее Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги.