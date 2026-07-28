Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Бизнес

В России захотели укрепить независимость железнодорожной отрасли на фоне санкций

Мишустин призвал укреплять независимость железнодорожной отрасли России
Дмитрий Астахов/РИА Новости

России необходимо укреплять независимость железнодорожной отрасли на фоне санкций. Об этом в ходе встречи с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта Александром Сахаровым заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Как отметил председатель правительства, сейчас надо работать над повышением уровня безопасности всех технологий и инноваций.

«Безусловно, для этого надо ускорять темпы технологического развития всей отрасли в целом, активнее развивать передовые технологии, инновационные решения, но и в целом укреплять свою независимость в условиях санкционного давления», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, особое значение в данном процессе должна играть подготовка квалифицированных кадров. Глава правительства обратил внимание на необходимость повышать качество обучения специалистов и добавил, что важно поддерживать интерес молодежи к соответствующим профессиям.

В августе 2024 года Мишустин назначил Сахарова на должность руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. До этого пост занимал Алексей Дружинин, который ушел в отставку по собственному желанию.

Ранее Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 28 июля. Бесплатное лечение в частных клиниках, схема с полиграфом и «Миссис Земля 2026» из России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!