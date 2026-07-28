Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире

По итогам торговой сессии 27 июля рыночная капитализация компании Apple приблизилась к отметке в $5 трлн. Как сообщает Business Insider, это позволило корпорации вновь занять первое место в мировом рейтинге самых дорогих публичных компаний.

В ходе торгов котировки Apple продемонстрировали рост на 2%. В то же время акции Nvidia, которая ранее удерживала лидерство, упали на 5%, в результате чего ее рыночная стоимость снизилась до $4,77 трлн.

Смена лидера в глобальном рейтинге капитализации стала возможной благодаря одновременному укреплению позиций Apple и снижению стоимости бумаг Nvidia. Согласно анализу BI, волна распродаж акций Nvidia в текущем месяце была спровоцирована выходом новой модели искусственного интеллекта от китайского стартапа Moonshot AI.

До этого стало известно, что Apple может повысить цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max по сравнению с моделями предыдущего поколения.

Ранее Apple выбила рекордную скидку у Samsung и LG на экраны для новых iPhone.