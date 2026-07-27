Российским предпринимателям предложили протестировать бизнес-идеи в ИИ-симуляторе Сбера

Сбер запустил второй этап федерального турнира «Изззи бизнес рост», в его рамках индивидуальные предприниматели и компании со статусом ООО смогут бесплатно проверить управленческие решения и гипотезы в бизнес-симуляторе компании в приложении на платформе VK. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

Уточняется, что в бизнес-тренажер интегрирован искусственный интеллект, созданный на основе реальных предпринимательских кейсов. Он позволяет участникам турнира протестировать различные сценарии развития бизнеса и получить обратную связь по принятым решениям.

В компании сообщили, что после прохождения каждого этапа участникам предоставляется оценка и краткий разбор выбранной стратегии.

Кроме того, финалисты получат персональное резюме по своей бизнес-стратегии с рекомендациями по развитию предпринимательского мышления и определению ключевых направлений дальнейшего роста.

Как отметил глава дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Сергей Меламед, второй этап турнира ориентирован на предпринимателей, которые уже ведут собственное дело.

«Владельцы ИП и ООО часто сталкиваются с ситуацией, когда нужно принять нестандартное решение, но цена ошибки слишком высока. Бизнес-симулятор дает возможность проверить самые смелые гипотезы в безопасной среде», — рассказал он.

В Сбере напомнили, что федеральный турнир «Изззи бизнес рост» состоит из трех этапов и финальной игры. Третий этап пройдет с 1 по 31 августа.

Победитель каждого этапа получит грант в размере 100 тыс. рублей. По итогам турнира за первое место предусмотрено 500 тыс. рублей, за второе — 200 тыс. рублей, за третье — 100 тыс. рублей.

Общий призовой фонд составляет 1 млн рублей.