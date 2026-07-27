Решение Альфа-Банка на базе искусственного интеллекта отмечено отраслевой премией

Интеллектуальная система AI Sales Engine Альфа-Банка стала победителем отраслевой премии «Лидеры цифровизации» в номинации «Лучшее решение с использованием искусственного интеллекта». Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

В банке пояснили, что AI Sales Engine — интеллектуальная система управления маркетинговыми коммуникациями для корпоративного сегмента.

Уточняется, что для клиентов среднего бизнеса система определяет сценарий взаимодействия, а для малого бизнеса дополнительно формирует персонализированный контент и индивидуальные рекомендации для менеджеров.

Банк добавил, что также система определяет релевантные продуктовые предложения, выбирает каналы коммуникации, управляет частотой взаимодействия с клиентом и ранжирует предложения с учетом его интересов и предыдущих откликов.

По данным Альфа-Банка, за последний год использование системы позволило в 1,5 раза увеличить прибыль от продаж в цифровых каналах, в 1,4 раза повысить конверсию в продажи и на 25% увеличить долю цифровых продаж.