В России выросло число регионов со средней пенсией более 30 тысяч рублей

ТАСС: число регионов с пенсией свыше 30 тысяч рублей за год выросло до 12

В России за год выросло число регионов, в которых средний размер пенсии превышает 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику.

По данным журналистов, сейчас такие выплаты получают жители 12 регионов — Сахалинской, Мурманской, Магаданской и Архангельской областей, а также Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Помимо этого, пенсию свыше 30 тысяч рублей начисляют в Якутии, Камчатском крае, Карелии и Коми.

По итогам июня 2026 года средний размер пенсии в России составил 25 402 рубля, следует из материала.

Накануне данные Социального фонда показали, что средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян за год вырос на 1833 рубля. В июне текущего года размер выплаты в среднем составил 25 838 рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года — 24 005 рублей.

С 1 августа ряд пенсионеров получит прибавку к выплатам. В зависимости от категории получателя перерасчет составит от нескольких сотен рублей до почти десяти тысяч. Сколько составит прибавка к пенсии в каждом конкретном случае, из чего она складывается и как ее получить — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали об одной существенной надбавке к пенсии.