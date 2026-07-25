Украинский производитель растительных масел прекратил работу в Одесской области

Allseeds Group, являющаяся одним из крупнейших производителей растительных масел и шротов на Украине, приостановила работу в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба компании, опубликовав заявление на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В связи с существенным ухудшением ситуации безопасности, а также из-за повреждения портовой и логистической инфраструктуры Одесской области группа компаний Allseeds Group вынуждена приостановить свою операционную деятельность на территории региона», — говорится в заявлении.

Пресс-служба компании поблагодарила всех работников в Одесской области за труд, но не назвала сроки возобновления деятельности.

В ночь на 25 июля Вооруженные силы РФ в очередной раз нанесли групповые удары по портам Украины. Целями стали морские гавани в Измаиле, Николаеве и Одессе. По данным российского министерства обороны, в Одессе были поражены объекты портовой инфраструктуры. Речь идет о конструкциях и строениях, задействованных в процессе разгрузки и хранения товаров военного назначения.

Ранее российские военные ударили по объектам в двух портах Одесской области.