Эксперты объяснили, как снижение ключевой ставки ЦБ повлияет на ипотечные програмы

Снижение ключевой ставки Банка России практически не повлияет на ипотечные программы банков. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

«Даже более существенное снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, которое происходило ранее, не привело к заметному удешевлению жилищных кредитов», — отметил он.

Директор по стратегическому развитию и управляющий партнер ELEMENT Елизавета Конвей при этом считает, что снижение ключевой ставки продолжает формировать более благоприятный фон для строительной отрасли.

Эксперт ожидает, что девелоперы начнут активнее пересматривать экономику новых проектов и возвращаться к отложенным инвестиционным решениям.

24 июля Центробанк снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых.

Из пресс-релиза регулятора следует, что во втором квартале текущего года экономика страны росла умеренными темпами. Что касается роста цен и повышения инфляционных ожиданий, они были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Также ЦБ отметил снижение роста кредитования в июне.

Ранее эксперты подсчитали реальную переплату при разных видах ипотеки.