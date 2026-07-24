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За полгода Грузия в тысячу раз увеличила объемы поставок автомобилей в Иран

Ассоциация автоимпортеров: Грузия поставила в Иран 5000 автомобилей за полгода
Shutterstock/FOTODOM

Глава Ассоциации автоимпортеров Грузии Алексей Нониадзе рассказал порталу bpn.ge, что страна за последние полгода в тысячу раз увеличила объемы реэкспорта автомобилей в Иран.

По его словам, за первые полгода 2025 года Грузия поставила в Иран пять легковых автомобилей. За первые шесть месяцев 2026 года этот показатель увеличился в тысячу раз и составил 5000 машин.

«По мере роста торговли с Ираном Грузия и наша промышленность могут привлечь нежелательное внимание. Существует риск того, что мы можем даже подвергнуться санкциям. Если Иран, например, заменит Казахстан и Киргизию, и станет [для Грузии] страной номер один по реэкспорту, это может в определенной степени представлять угрозу для страны», — пояснил Нониадзе.

Он уточнил, что грузинские автодилеры не планировали выходить на иранский рынок, интерес проявил Иран. Нониадзе предположил, что в стране наблюдается нехватка транспортных средств и это может быть связано с конфликтом в Ормузском проливе.

При этом глава Ассоциации автоимпортеров не считает, что Иран может стать надежным рынком для Грузии в долгосрочной перспективе.

Накануне издание Tom's Hardware со ссылкой на Nikkei Asia сообщало, что дефицит памяти начал оказывать влияние на мировой автомобильный рынок, в результате чего крупные автопроизводители уже пересматривают ценовую политику и предупреждают о росте издержек.

Эксперты предупреждают, что при сохранении дефицита памяти автопроизводители могут столкнуться не только с дальнейшим ростом себестоимости, но и с задержками поставок новых автомобилей. В таком случае отрасль рискует повторно столкнуться с масштабными перебоями в производстве, сопоставимыми с кризисом поставок полупроводников, наблюдавшимся во время пандемии COVID-19.

Ранее в США захотели запретить продажу китайских автомобилей законодательно.

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