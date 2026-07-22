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Бизнес

В России подорожал минимальный месячный набор продуктов на одного человека

«Руспродсоюз»: минимальная месячная корзина продуктов подорожала на 7,9%
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России с начала текущего года увеличилась на 7,9%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные «Руспродсоюза».

В публикации утверждается, что сейчас данный показатель составляет 8107,15 рубля. При расчете учитывались 33 наименования продуктов. Среди них — мясо, рыба, яйца, молочные продукты, фрукты и овощи, сахар, мука, хлеб и крупы.

Наибольший рост цен фиксируется в Чукотском автономном округе и Камчатском крае. В первом регионе минимальный набор продуктов на одного человека подорожал до 20689,8 рубля. Во втором регионе эта сумма достигла 13443,6 рубля.

Самый низкий показатель присущ Республике Мордовия, где стоимость минимальной месячной корзины продуктов составляет 6461,3 рубля. Рядом оказалась Саратовская область — там значение остановилось на 6624 рублях.

Из материала следует, что в Санкт-Петербурге за месячный набор продуктов на одного человека придется заплатить чуть меньше, чем в Москве. Стоимость продуктовой корзины в российской столице достигла 9737,4 рубля. В Петербурге она держится на отметке 9480,6 рубля.

Ранее аналитики выяснили, что в России быть мясоедом дешевле, чем веганом.

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