Игроков рынка инноваций пригласили поделиться эффективными практиками

Технологическую премию в 2026 году вручат в 17 номинациях

Старт приема заявок на Технологическую премию объявлен в России. Мероприятие направлено на выявление и поощрение эффективных практик развития инновационной экосистемы, а также стимулирование крупных компаний и инвесторов участвовать в поддержке начинающих предпринимателей и развивать экономический потенциал субъектов РФ. Об этом сообщили учредители награды — Сбер и правительство Москвы.

Уточняется, что в рамках премии в 2026-м году открыты 17 номинаций в 5 основных категориях: стартапы, инвесторы, корпорации, региональные институты развития, вузы, а также популяризаторы технологического предпринимательства в медиа.

Подать заявку на участие в премии соискатели могут на официальном сайте до 31 августа.

Оценивать работы участников будут главы крупных отечественных компаний, предприниматели, инвесторы, а также представители органов государственной власти.

При оценке проектов жюри будет учитывать такие критерии, как инновационность решений, качество и масштаб партнерства, устойчивый рост финансовых показателей, а также вклад в развитие и освещение технологической экосистемы и создание новых точек роста для ее участников.

Глава Центра перспективных инвестиций Сбербанка Алексей Катков сообщил, что в первый год проведения Технологической премии организаторы получили более 1700 заявок из 79 регионов России. По его мнению, отклик наглядно продемонстрировал, что инициатива может стать как инструментом признания выдающихся технологических достижений, так и платформой для диалога всех участников рынка.

«Благодаря подобным инициативам формируется единое пространство для взаимодействия стартапов, инвесторов и корпораций, что напрямую способствует развертыванию экосистемы открытых инноваций в самых разных уголках нашей страны», — подчеркнул Катков.

В свою очередь, заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что технологическое предпринимательство принципиально важно для развития России.

«Москва старается создавать комфортные условия для ведения и масштабирования бизнеса, строить необходимую инфраструктуру и поддерживать перспективные направления, такие как робототехника, фотоника, ИИ и квантовые технологии. Город постоянно совершенствует инструменты поддержки, призванные сократить путь от разработки идеи до внедрения в реальный сектор экономики. Уже применяемым в столице проектам посвящена отдельная номинация конкурса», — сообщила Сергунина.

Церемония награждения Технологической премии станет ключевым событием Московского стартап-саммита, который пройдет в столице этой осенью.