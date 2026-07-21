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Telegram запустит собственный криптокошелек

Дуров анонсировал запуск криптокошелька Gram в Telegram
Личный архив

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал скорое появление в мессенджере собственного криптокошелька.

По словам Дурова, новый кошелек получит название Gram и будет доступен в каждом приложении Telegram. Технология, как утверждается, позволит более чем миллиарду пользователей проводить мгновенные криптовалютные транзакции без комиссий.

«Этим летом состоится масштабное внедрение криптокошелька без хранения ключей», — написал он на своей странице.

21 июля Госдума приняла закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который создает правовую основу для легального оборота криптовалют в России. Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит судебную защиту прав на них и наделяет Банк России полномочиями регулятора рынка. ЦБ будет вести реестры криптообменников и цифровых депозитариев.

Закон также разрешает россиянам инвестировать в криптовалюты через брокеров. Неквалифицированные инвесторы после тестирования смогут вкладывать до 300 тыс. рублей в год в ликвидные цифровые активы. Для участников внешнеэкономической деятельности разрешено использование всех видов криптовалют и стейблкоинов. Закон вступает в силу 1 сентября 2026 года.

Ранее вышло крупное обновление Telegram с новыми функциями.

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