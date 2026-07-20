В Сбере спрогнозировали пятилетний рывок производительности в промышленности за счет ИИ

Наибольший рост производительности труда благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта в ближайшие пять лет ожидается в промышленности. Об этом на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, финансовый сектор уже активно использует искусственный интеллект. Поскольку работа в сфере основана на данных, в ней быстрее проявляется эффект от внедрения новых технологий.

При этом основной потенциал для дальнейшего роста производительности, по оценке топ-менеджера Сбера, сосредоточен в промышленности.

«Наибольший рост производительности в ближайшие пять лет мы ожидаем в промышленности. Сейчас она находится на начальном этапе цифровизации: сбор данных, подключение станков к системам мониторинга. Переход к полностью автономным производствам, где мультиагентные системы управляют технологическими процессами, — это колоссальный вызов. Но именно там скрыта основная эффективность», — сказал Ведяхин.

Он отметил, что рост производительности обеспечат автоматизация рутинных операций, а также интеллектуальная поддержка принятия решений на основе больших массивов данных и создание новых продуктов и сервисов с применением искусственного интеллекта.

По мнению Ведяхина, использование ИИ позволит одному специалисту выполнять объем работы, который ранее требовал участия нескольких сотрудников.

Еще одним из ключевых направлений развития технологий искусственного интеллекта топ-менеджер Сбера назвал здравоохранение.

«Уверен, что внедрение автономных систем в промышленности и развитие персонализированной медицины на основе ИИ станут главными драйверами изменений в ближайшей перспективе», — подчеркнул Ведяхин.