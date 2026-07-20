Россиянам назвали даты повышения выплат работающим пенсионерам

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскрыла график повышения всех соцпособий. Ее слова приводят «Известия».

По ее словам, с 1 января повысятся выплаты, которые касаются заработной платы. Это, например, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам. Парламентарий отметила, что с 1 февраля в стране вырастут все соцвыплаты и льготы, в том числе материнский семейный капитал и пособия различного рода — по нуждаемости, по инвалидности.

«Страховая пенсия на следующий год планируется к повышению дважды: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля фонда. », — сказала Бессараб.

Парламентарий подчеркнула, что с 1 августа увеличатся пенсии работающих пенсионеров. С 1 октября повышаются пенсии военных, увеличивается и денежное довольствие военнослужащих. Кроме того, с 1 октября произойдет повышение зарплат у работников силового блока, государственных служащих».

Ранее стало известно, кому из россиян повысят пенсии в августе.