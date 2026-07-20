Листингу акций ПАО «НК «Роснефть» исполнилось 20 лет

«Роснефть» обеспечила более $1 трлн налоговых поступлений в бюджеты России за 20 лет

Листингу акций ПАО «НК «Роснефть» на Московской бирже 19 июля 2026 года исполнилось 20 лет, сообщает пресс-служба компании.

В «Роснефти» отметили, что первичное размещение акций (IPO) в 2006 году стало крупнейшим в России и пятым за всю историю мирового фондового рынка.

В течение 20 лет в состав акционеров компании вошли иностранные стратегические инвесторы, а на рынке были приобретены крупные активы, утвердившие «Роснефть» в качестве одного из лидеров нефтегазовой отрасли.

Всего за 20 лет сделки с участием компании обеспечили России доходы в объеме около $70 млрд.

Также за 20 лет компания обеспечила более $1 трлн налоговых поступлений в бюджеты России всех уровней. В пресс-службе отметили, что «Роснефть» является не только крупнейшим налогоплательщиком в России, но и ключевым поставщиком иностранной валюты на внутренний рынок.

«С момента IPO «Роснефть» находится в лидерах российского фондового рынка по рыночной капитализации, а ее ценные бумаги являются одним из самых надежных и ликвидных инструментов. Будучи популярными среди частных инвесторов, акции компании регулярно входят в «народный портфель» Московской биржи», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, «Роснефть» первой из российских компаний с госучастием перешла на выплату дивидендов от чистой прибыли по МСФО. Компания непрерывно выплачивает дивиденды более 25 лет. Общая сумма дивидендов компании с момента проведения IPO составила 3,7 трлн рублей, а число акционеров выросло до 1,7 млн человек.