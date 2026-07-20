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Бизнес

«СберСтрахование жизни» помогла погасить обязательства по ипотеке на сумму 7,6 млрд рублей

«СберСтрахование жизни» помогла выплатить ипотеку по 6 тыс. объектов недвижимости
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

«СберСтрахование жизни» (дочерняя компания Сбера) с января по июнь 2026 года помогла заемщикам погасить обязательства по ипотечным кредитам в связи со страховыми случаями на сумму 7,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Сбера.

Всего компания помогла приобрести более 6 тыс. объектов недвижимости, среди которых дома, земельные участки и квартиры.

В компании отметили, что количество страховых выплат по программам ипотечного страхования жизни выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего выплат по ипотечным кредитам получили заемщики из Москвы (460 млн), Московской области (426 млн), Башкирии (394 млн) и Санкт-Петербурга (341 млн).

В компании отметили, что с помощью полиса житель из Саратовской области смог закрыть ипотеку на сумму 17,8 млн рублей в связи с инвалидностью второй группы, а в Новосибирской области житель смог погасить жилищный кредит на сумму 11 млн рублей.

Напомним, в начале июля Сбер опубликовал список страховых компаний с показателями реальных выплат по страхованию жизни в рамках ипотечных программ банка.

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