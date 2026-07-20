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Бизнес

Сбер выдал первый льготный кредит по новой госпрограмме для бизнеса

Сбер выдал первый льготный кредит бизнесу по ПСК
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Производитель пластмассовых изделий из Нижнего Новгорода получил первый льготный кредит Сбера в рамках программы стимулирования кредитования (ПСК) на сумму 10 млн рублей, сообщает пресс-служба банка.

Как отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбера Сергей Меламед, программа, запущенная Банком России и Корпорацией МСП 15 июля, повышает доступность заемных средств для предпринимателей в условиях высоких ставок кредитования.

«Ставка зафиксирована на год, лимиты позволяют закрыть потребности как малого предпринимателя, так и крупного производства. Мы видим большой интерес: за первую неделю поступило более 260 заявок на более чем 2,5 млрд рублей», — сказал он.

Меламед добавил, что задача Сбера – обеспечить предпринимателям финансовую устойчивость.

Всего в 2026 году малый и средний бизнес сможет привлечь по программе до 150 млрд рублей.

В Сбере отметили, что кредит доступен бизнесу в сферах туризма, производства, ИТ, логистики, научно-технической деятельности и отдельным креативным индустриям.

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