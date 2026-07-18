Меньшов представил методологию AI-Disrupt PDLC для AI-native трансформации разработки

Внедрение методологии AI-Disrupt PDLC послужит новой основой для AI-native трансформации всего процесса разработки ПО. Об этом на сессии AI Journey в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае заявил старший вице-президент, глава блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов.

По его словам, это позволит значительно изменить привычные циклы создания продуктов и расширить потенциал бизнеса.

Меньшов отметил применимость подхода за пределами финтеха. По его словам, методологию адаптировали для промышленности, логистики и сложного инженерного производства, где нужна координация тысяч людей и машин. По прогнозам Сбера, внедрение подобных стандартов сократит объем ручного кодирования вдвое к 2028 году.

В Сбере считают, что методология задает новый стандарт перехода от экспериментов с ИИ к промышленному внедрению, знаменуя переход от классического Agile к гибридным командам.

Кроме того, AI-Disrupt PDLC кардинально изменит роли в продуктовых командах. Так, люди перестают писать код вручную. Специалисты становятся архитекторами процесса и формулируют намерение, цели и критерии приемки итогового результата.

«Сегодня мы видим, что ценность продукта отвязывается от численности команды. Масштабирование больше не означает найм. Но ключевой нюанс в том, что генеративный искусственный интеллект дает этот ощутимый эффект только в одном случае — когда он с самого начала встроен в ДНК продукта, а не интегрирован по остаточному принципу в уже сложившийся контур. Иначе это просто дорогой эксперимент, а не системная эффективность», — сказал Меньшов.

По его словам, AI-Disrupt PDLC стал цельной рамкой. Она охватила весь путь продукта от идеи до конечного решения и делает ИИ естественным участником каждого инженерного и продуктового решения.

«Уверен, что наш опыт будет полезен китайским коллегам, поэтому руководство было специально переведено на китайский язык», — добавил он.