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Бизнес

Apple стала самой дорогой компанией в мире

Американская компания Apple стала самой дорогой в мире по рыночной капитализации
Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Американская корпорация Apple, покинувшая российский рынок, стала самой дорогой компанией мира по рыночной капитализации. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Nasdaq.

Производитель iPhone сместил с позиции самой дорогой компании мира Nvidia, чье лидерство ранее обеспечил бум искусственного интеллекта. Акции Apple в ходе торгов прибавляли 0,2%, поднимаясь до $333,94 за бумагу, а на пике достигали $334,03 (плюс 0,23%).

Рост акций Apple довел ее рыночную капитализацию до $4,9 трлн, что обеспечило компании первое место в рейтинге самых дорогих в мире. Вторую и третью позиции заняли Nvidia с $4,83 трлн и материнская компания Google Alphabet с $4,19 трлн соответственно.

В конце июня акции Apple показали резкий рост после повышения цен на MacBook и iPad на фоне глобального дефицита памяти и накопителей. До этого глава компании Тим Кук предупреждал, что рост цен на память и накопители усилит давление на рентабельность бизнеса, а в интервью The Wall Street Journal назвал повышение цен «неизбежным».

Ранее выяснилось, что Apple уже одобрила разработку складного iPhone второго поколения.

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